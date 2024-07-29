Govinda Pilih Studio yang Sama dengan The Beatles saat Rekaman Album Baru di Abbey Road

JAKARTA - Grup band Govinda baru saja merilis album baru bertajuk Govinda Live Studio Session pada Jum'at, 26 Juli 2024. Menariknya, Govinda melakukan proses produksi pengerjaan album tersebut di Abbey Road, London Utara, Inggris



Ifan Govinda selaku vokalis mengaku cukup gugup menantikan perilisan album terbarunya hari ini. Sebab, sudah 13 tahun terakhir grup bandnya tidak merilis karya dalam bentuk album penuh.



"Jadi memang sambil siap-siap mau istirahat kita mantengin tuh salah satu platform, persis jam 00.00 WIB rilis kita dengerin. Padahal sebelumnya udah didengerin tapi ketika rilis jam 00.00 WIB rasanya lega, penantian panjang dan usaha maksimal, kita kira ini adalah mimpi yang menjadi nyata," kata Ifan dalam jumpa persnya di Kawasan Kemang, Jakarta Selatan, baru-baru ini.



Album Govinda Live Studio Session berisi 12 lagu baru dan lama mereka. Tak hanya itu, ada pula hits legendaris Pilihlah Aku ciptaan Denny Chasmala yang pernah dipopulerkan Krisdayanti.

Govinda Pilih Studio yang Sama dengan The Beatles saat Rekaman Album Baru di Abbey Road (Foto: Ravie Wardani/Okezone)



Govinda bahkan merombak total aransemen lagu ini dengan sentuhan orkestra.



"Kita rekaman secara live dimana semua personel main langsung, kalau sebelumnya per track ya, biasanya drum dulu, satu-satu. Kalau sekarang aku rasa lebih kena ya, sinkron satu sama lain," kata bassist Govinda, Luki Marendra.



Untuk memaksimalkan hasil rekaman langsungnya di Abbey Road London, Govinda sendiri punya kiat khusus.



Mereka melakukan karantina di rumah Jeje, sang drummer, untuk sesi latihan selama satu bulan penuh.



"Kita habiskan 1 bulan latihan buat menyempurnakan, jadi pas rekaman nggak ada proses editing yang signifikan ya," lanjut Luki.