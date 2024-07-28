Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Dustin Tiffani Resmi Menikah dengan Ditha Rizky Amalia

Nurul Amanah , Jurnalis-Minggu, 28 Juli 2024 |10:45 WIB
Dustin Tiffani Resmi Menikah dengan Ditha Rizky Amalia
Dustin Tiffani Resmi Menikah dengan Ditha Rizky Amalia (Foto: YouTube)
A
A
A

JAKARTA - Kabar bahagia datang dari Dustin Tiffani. Komedian sekaligus presenter tersebut resmi menikahi Ditha Rizky Amalia pada hari ini, Minggu (28/7/2024). 

Momen akad nikah keduanya pun disiarkan secara langsung melalui YouTube Dustin Tiffani.

Dustin Tiffani Resmi Menikah dengan Ditha Rizky Amalia (Foto: YouTube)


Dalam prosesi akad nikah yang berlangsung pagi ini, Dustin mengucap ijab kabul dalam satu tarikan nafas dengan menjabat tangan wali nikah, ayah Ditha. Pernikahan mereka pun disaksikan oleh dua saksi nikah dan penghulu serta tamu undangan yang hadir.

Menikahi Ditha Rizky Amalia, Dustin memberikan maskawin berupa perhiasan emas sebanyak 12 gram serta uang tunai sebesar 2.872.024 rupiah, yang sama dengan tanggal pernikahan mereka hari ini.


"Ananda Dustin Tiffani bin Asmawi saya nikahkan dan saya kawinkan engkau dengan anak kandung saya yang bernama Ditha Rizky Amalia binti Dicky Sofyan dengan maskawin berupa perhiasan emas sebanyak 12 gram dan uang tunai sebesar 2.872.024 rupiah dibayar tunai," ujar ayah Ditha Rizky Amalia.

"Saya terima nikah dan kawinnya Ditha Rizky Amalia binti Dicky Sofyan dengan maskawin tersebut dibayar tunai," ujar Dustin dengan satu tarikan nafas.

 

Halaman:
1 2
