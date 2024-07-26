Beda dari Reza Artamevia, Sikap Geni Faruk Jelang Akad Nikah Thariq Halilintar dan Aaliyah Massaid Jadi Sorotan

JAKARTA - Thariq Halilintar dan Aaliyah Massaid telah resmi menikah pada Jumat (26/7/2024) di Hotel Raffles Jakarta.

Momen pernikahan itu disiarkan secara live di kanal YouTube Thariq Halilintar. Prosesi akad nikah tersebut digelar dengan adat Jawa.

Namun menjelang akad nikah digelar, sikap ibunda Thariq Halilintar, Lenggogeni atau Geni Faruk serta suaminya Anofial Asmid justru mencuri perhatian.

Mereka duduk di sisi sebelah kanan dari meja akad sementara ibunda Aaliyah Massaid, Reza Artamevia duduk di sisi kiri.

Disaat tengah menantikan kehadiran Aaliyah Massaid di ruangan, Geni Faruk tampak santai bermain handphone. Sementara Reza Artamevia terus mengucap doa sambil menatap ke arah meja akad nikah. Tak hanya itu, Reza Artamevia juga terlihat sangat terharu sampai beberapa kali menangis.

"Ini tangisan bahagia ibu doakan pernikahan Aaliyah dengan calon suami bang Thariq mendapatkan keluarga bahagia lahir batin dunia akhirat dalam kehidupan rumah tangan kalian nanti. Ibu ikhlas sayang, Aaliyah ikhlas lahir batin ya I love you so much," kata Reza Artamevia merestui Aaliyah Massaid menikah dengan Thariq Halilintar.

Sementara Geni Faruk masih sibuk memainkan handphone-nya, sampai ketika MC meminta para hadirin berdoa, Geni Faruk masih tertunduk dengan handphone-nya.

Belum sampai di situ, ketika prosesi akad nikah selesai lalu Aaliyah Massaid menghampiri Geni Faruk dan Anofial Asmid, mertuanya itu lagi-lagi sibuk mengabaikan momen dengan gawainya.