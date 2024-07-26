Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Beda dari Reza Artamevia, Sikap Geni Faruk Jelang Akad Nikah Thariq Halilintar dan Aaliyah Massaid Jadi Sorotan

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Selasa, 26 November 2024 |16:23 WIB
Beda dari Reza Artamevia, Sikap Geni Faruk Jelang Akad Nikah Thariq Halilintar dan Aaliyah Massaid Jadi Sorotan
Beda dari Reza Artamevia, Sikap Geni Faruk Jelang Akad Nikah Thariq Halilintar dan Aaliyah Massaid Jadi Sorotan (Foto: Youtube Thariq)
A
A
A

JAKARTA - Thariq Halilintar dan Aaliyah Massaid telah resmi menikah pada Jumat (26/7/2024) di Hotel Raffles Jakarta.

Momen pernikahan itu disiarkan secara live di kanal YouTube Thariq Halilintar. Prosesi akad nikah tersebut digelar dengan adat Jawa.

Beda dari Reza Artamevia, Sikap Geni Faruk Jelang Akad Nikah Thariq Halilintar dan Aaliyah Jadi Sorotan
Beda dari Reza Artamevia, Sikap Geni Faruk Jelang Akad Nikah Thariq Halilintar dan Aaliyah Jadi Sorotan

Namun menjelang akad nikah digelar, sikap ibunda Thariq Halilintar, Lenggogeni atau Geni Faruk serta suaminya Anofial Asmid justru mencuri perhatian. 

Mereka duduk di sisi sebelah kanan dari meja akad sementara ibunda Aaliyah Massaid, Reza Artamevia duduk di sisi kiri.

Disaat tengah menantikan kehadiran Aaliyah Massaid di ruangan, Geni Faruk tampak santai bermain handphone. Sementara Reza Artamevia terus mengucap doa sambil menatap ke arah meja akad nikah. Tak hanya itu, Reza Artamevia juga terlihat sangat terharu sampai beberapa kali menangis.

"Ini tangisan bahagia ibu doakan pernikahan Aaliyah dengan calon suami bang Thariq mendapatkan keluarga bahagia lahir batin dunia akhirat dalam kehidupan rumah tangan kalian nanti. Ibu ikhlas sayang, Aaliyah ikhlas lahir batin ya I love you so much," kata Reza Artamevia merestui Aaliyah Massaid menikah dengan Thariq Halilintar.

Sementara Geni Faruk masih sibuk memainkan handphone-nya, sampai ketika MC meminta para hadirin berdoa, Geni Faruk masih tertunduk dengan handphone-nya.

Belum sampai di situ, ketika prosesi akad nikah selesai lalu Aaliyah Massaid menghampiri Geni Faruk dan Anofial Asmid, mertuanya itu lagi-lagi sibuk mengabaikan momen dengan gawainya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/28/194/3165996/aaliyah-2rwz_large.jpg
Potret Stylish Aaliyah Massaid Saat Menggendong Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/08/629/3161352/aaliyah-eHrx_large.jpg
Aaliyah Massaid Tulis Pesan Menyentuh di Ultah Adjie Massaid, Bikin Netizen Terharu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/612/3158706/aaliyah-8ypB_large.jpg
Potret Romantis Ulang Tahun Pernikahan Thariq Halilintar dan Aaliyah Massaid di Bali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/612/3158613/aaliyah-ydcp_large.jpg
Happy Anniversary! Aaliyah Massaid Dapat Kado Mobil Mewah dari Thariq Halilintar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/16/194/3155660/aaliyah-jaD2_large.jpg
5 Potret Aaliyah Massaid Main Padel, Netizen: Enggak Kelihatan Habis Lahiran!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/05/612/3152875/belum_genap_sebulan_melahirkan_aaliyah_massaid_sudah_kembali_nge_gym_netizen_ngilu-lgpG_large.jpg
Belum Genap Sebulan Melahirkan Aaliyah Massaid Sudah Kembali Nge-Gym, Netizen: Ngilu!
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement