Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Kronologi Ria Ricis Operasi Usus Buntu Gegara Jajan Sembarangan

Ravie Wardani , Jurnalis-Kamis, 25 Juli 2024 |11:49 WIB
Kronologi Ria Ricis Operasi Usus Buntu Gegara Jajan Sembarangan
Kronologi Ria Ricis Operasi Usus Buntu Gegara Jajan Sembarangan (Foto: Instagram/riaricis1795)
A
A
A

JAKARTA - Ria Ricis baru saja menjalani operasi usus buntu. Dia mengaku harus menjalani operasi lantaran sering kali jajan sembarangan.

Kepada awak media, adik Oki Setiana Dewi itu menceritakan penyebab dan kronologi dirinya bisa terkena usus buntu hingga harus menjalani operasi.

"Jadi tuh memang kemarin tuh aku ada jajan sembarangan makan daging gitu sembarangan emang lagi pengen makan banyak kan, emang lagi pengen naikin BB terus emang karena mungkin kotor atau nggak cocok di perut aku, jadinya keluar lagi, muntah-muntah lagi," kata Ria Ricis di Kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, belum lama ini.

Kronologi Ria Ricis Operasi Usus Buntu Gegara Jajan Sembarangan (Foto: Instagram/riaricis1795)

"Makan jam 20.00 WIB,  jam 22.00 WIB muntah-muntah sampai jam 03.00 WIB pagi atau muntah 10 kali," sambungnya.

Mantan istri Teuku Ryan itu bahkan sempat mengaku dirinya mengidap tipes. Sebab, Ricis lumayan sering terkena tipes ketika dirinya merasa kelelahan.

"Karena biasanya tipes doang kan kalau keracunan makanan taunya pas di CT-Scan pas diperiksa lain-lain ternyata langsung usus buntu," paparnya.

"Kata dokter emang kirain itu akumulasi dari makan-makan yang sebelumnya, tapi ternyata dari hasil operasi pure dari makanan terakhir itu doang jadi emang ternyata makanan terakhir itu berimbas ke otot usus," tambah Ria Ricis.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/03/629/3160068/ricis-POaG_large.jpg
Potret Ria Ricis dan Moana Rayakan Ultah Mewah dengan Sentuhan Adat Jawa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/629/3158582/ricis-HXlR_large.jpg
Ria Ricis Bangun Rumah Buat Anak: Banyak Banget yang Bantu Aku
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/18/612/3148397/ria_ricis-4KcX_large.jpg
4 Potret Kedekatan Ria Ricis dengan Evan WMD yang Digosipkan Berpacaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/07/612/3145329/speech_delay_moana_membaik_ria_ricis_bisa_bilang_i_love_you-Kdp1_large.jpg
Speech Delay Moana Membaik, Ria Ricis: Bisa Bilang I Love You
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/27/612/3108220/potret_ria_ricis_sakit_dbd_tetap_beraktivitas_dan_urus_moana_meski_tangan_masih_diinfus-wuqh_large.jpg
Potret Ria Ricis Sakit DBD, Tetap Beraktivitas dan Urus Moana meski Tangan Masih Diinfus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/28/612/3099400/potret_ria_ricis_liburan_berdua_bareng_moana_di_china_ngaku_kini_lebih_bahagia-lqok_large.jpg
5 Potret Ria Ricis Liburan Berdua Bareng Moana di China, Ngaku Kini Lebih Bahagia
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement