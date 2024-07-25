Kronologi Ria Ricis Operasi Usus Buntu Gegara Jajan Sembarangan

JAKARTA - Ria Ricis baru saja menjalani operasi usus buntu. Dia mengaku harus menjalani operasi lantaran sering kali jajan sembarangan.



Kepada awak media, adik Oki Setiana Dewi itu menceritakan penyebab dan kronologi dirinya bisa terkena usus buntu hingga harus menjalani operasi.



"Jadi tuh memang kemarin tuh aku ada jajan sembarangan makan daging gitu sembarangan emang lagi pengen makan banyak kan, emang lagi pengen naikin BB terus emang karena mungkin kotor atau nggak cocok di perut aku, jadinya keluar lagi, muntah-muntah lagi," kata Ria Ricis di Kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, belum lama ini.

"Makan jam 20.00 WIB, jam 22.00 WIB muntah-muntah sampai jam 03.00 WIB pagi atau muntah 10 kali," sambungnya.



Mantan istri Teuku Ryan itu bahkan sempat mengaku dirinya mengidap tipes. Sebab, Ricis lumayan sering terkena tipes ketika dirinya merasa kelelahan.



"Karena biasanya tipes doang kan kalau keracunan makanan taunya pas di CT-Scan pas diperiksa lain-lain ternyata langsung usus buntu," paparnya.



"Kata dokter emang kirain itu akumulasi dari makan-makan yang sebelumnya, tapi ternyata dari hasil operasi pure dari makanan terakhir itu doang jadi emang ternyata makanan terakhir itu berimbas ke otot usus," tambah Ria Ricis.