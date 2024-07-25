Alfin Habib Hadirkan Cerita Pengkhianatan Cinta di Single Terbaru

JAKARTA - Alfin Habib menghadirkan perasaan sedih, kecewa, marah, dan kesal bercampur aduk menjadi satu. Inilah tema yang diangkat dalam single terbaru Alfin Habib, Hilang Saat Terang, yang diciptakan oleh musisi asal Tasikmalaya, Dicky Martin.

“Awalnya, tim Sony Music memberikan tiga pilihan lagu dari Kang Dicky untuk aku pilih sebagai lagu kedua. Dari ketiga lagu tersebut, lagu ini yang paling cocok karena sesuai dengan karakter vokal yang aku miliki. Temanya sendiri bisa dibilang dekat dengan kehidupan percintaan banyak orang,” jelas penyanyi asal Deli Serdang, Medan ini.

Lagu ini bercerita tentang pengkhianatan dalam bercinta. Alfin mencoba menceritakan kepahitan yang dirasakan.

“Tentang dua insan yang sedang memadu kasih, tetapi di saat sedang sayang-sayangnya, ternyata terjadi pengkhianatan di antara mereka hingga salah satu tersakiti karena ketidakpastian yang ia rasakan. Kenapa dibilang ‘dekat dengan kehidupan’? Siapa pun pasti pernah mengalami sakit hati karena dikhianati oleh cinta, dan "Hilang Saat Terang" menggambarkan emosi yang terasa saat itu,” jelasnya.

Proses pengerjaan lagu ini berlangsung selama kurang lebih satu bulan, mulai dari pengenalan lagu hingga rekaman. Habib mengungkapkan bahwa tidak ada perubahan baik dari segi lirik maupun melodi sejak pertama kali menerima lagu hingga siap dirilis pada 26 Juli 2024.

“Hanya ada tambahan beberapa instrumen tertentu supaya musiknya lebih terkesan megah. Selain itu, aku mencoba menghadirkan nuansa Melayu ke dalam lagu ini, namun dengan porsi yang tidak berlebihan sehingga tetap easy listening dan bisa masuk ke selera orang-orang yang mendengarkan,” sambungnya.

Menurut pria yang dinominasikan dalam AMI Awards 2023 untuk kategori Artis Solo/Grup/Kolaborasi Melayu Terbaik ini, single pertama dan keduanya cukup berbeda. “Tentunya ada perbedaan antara "Hilang Saat Terang" dengan "Permaisuri Hatiku" karena ini dua jenis lagu yang berbeda, baik dari segi tema maupun tempo. Jadi, sudah pasti tidak sama dalam pembawaan lagu dan teknik bernyanyinya, termasuk cara memfokuskan penghayatan lagunya agar pendengar bisa terbawa ke dalam alur cerita lagu tersebut. Namun, dengan bantuan dan dukungan dari tim yang membantu rekamanku, proses pengerjaan single kedua ini bisa berjalan lancar. Semoga kerja keras aku dan orang-orang di baliknya mendapat sambutan positif.”