Farel Tarek Ajak Masyarakat Peduli Lingkungan dengan Meminimalis Penggunaan Plastik. (Foto: MNC Media)

JAKARTA - Content creator Farel Tarek bersama Plastic Guardian mengajak masyarakat untuk lebih peduli pada lingkungan. Salah satu caranya adalah dengan melakukan daur ulang limbah plastik.

Plastic Guardian merupakan kelompok inisiator yang berbasis di Bandung dan fokus mendaur ulang sampah plastik menjadi produk lebih berguna. Dengan kolaborasi tersebut, Farel mengajak masyarakat menciptakan lingkuhan bebas sampah plastik.

Dalam kolaborasi tersebut, Farel berpartisipasi dalam berbagai kegiatan, seperti bersih-bersih sungai hingga edukasi tentang daur ulang kepada warga. Lewat media sosial, dia juga berbagi tips praktris mengurangi penggunaan plastik sekali pakai.

Farel Tarek berharap, kolabrasi mereka dapat terus membuat Plastic Guardian mengedukasi dan menginspirasi masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan dan mengurangi limbah plastik.

Sang content creator juga memperlihatkan bagaimana setiap orang bisa berkontrobusi dalam menjaga lingkungan. Video kolaborasi Farel dan Plastic Guardian dapat ditonton lewat channel YouTube @farelogic.*

(SIS)