Forestra 2024, Jay Subyakto Bongkar Konsep Panggung yang Menyatu dengan Alam

Nurul Amanah , Jurnalis-Sabtu, 20 Juli 2024 |00:03 WIB
BANDUNG - Konser orkestra dengan nuansa alam bertajuk Forestra kembali digelar tahun ini. Forestra 2024 yang digelar pada 31 Agustus 2024 mendatang ini nantinya akan mengekspos kemegahan musik orkestra yang menyatu dengan keindahan alam di Orhid Forest, Cikole, Bandung.

Di tahun yang ketiga ini, Forestra hadir dengan melibatkan musisi dari lintas genre seperti Iyana Sarasvati Nadin Amizah, Efek Rumah Kaca, Diskoria dan Scaller yang akan berkolaborasi langsung dengan 40 pemain orkestra yang dipimpin oleh sang maestro, Erwin Gutawa. 

Tak hanya para penyanyi tersebut, akan hadir penampilan tunggal diantaranya Majelis Lidah Berduri, The Adams dan Jason Ranti.

Lewat tangan Erwin Gutawa bersama pasukan orkestranya dengan musik kolosal yang megah akan menjadikan lagu-lagu yang biasa dibawakan oleh para musisi menjadi lebih mengena di hati penonton, menciptakan suasana yang lebih syahdu ditemani udara dingin dan kabut yang perlahan turun di langit Cikole.

Barry Akbar selaku penyelenggara sekaligus CEO ABM by Barry Akbar mengungkap bahwa selain menjadi wadah untuk menghadirkan kolaborasi orkestra dengan musik lintas genre, Forestra juga ingin menggaungkan pesan cinta lingkungan serta menyatu dengan alam. 

"Basic-nya tetap pengin jadi wadah menggabungkan semua genre musik di Indonesia dengan orkestra. Bisa kasih wawasan tentang musik melalui kegiatan konservasi juga di dalamnya," ujar Barry Akbar dalam konferensi pers Forestra 2024 di Orchid Forest, Lembang, Jawa Barat, Kamis (18/7/2024).

Jay Subyakto selaku Creative Director Forestra 2024 pun mengungkap konsep panggung dimana akan dibuat empat lantai. Panggungnya tidak akan memiliki layar background layaknya konser biasa namun memanfaatkan panorama alam seperti pohon sebagai latar yang akan ditembak oleh proyektor. 

 

