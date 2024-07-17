Syahadat Ulang, Hidup Adi Bing Slamet Lebih Nyaman Usai Lepas dari Eyang Subur

(Foto: Okezone)

JAKARTA - Adi Bing Slamet memutuskan untuk mengucap syahadat ulang usai melepaskan diri menjadi ‘pengikut’ ajaran Eyang Subur, pada 2013. Ajaran Eyang Subur sendiri dinilai Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai ajaran yang menyimpang dari Islam.

Merasa sempat tersesat hingga keluar dari syariat Islam sebagai agama yang dianutnya, Adi Bing Slamet merasa harus kembali mengucap Syahadat agar dirinya kembali ke jalan yang benar, ajaran agama Islam.

"Ya kita kan sudah disesatin dan keluar dari akidah dan syariat Islam, jadi kita syahadat lagi," ujar Adi Bing Slamet di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, belum lama ini.

Syahadat itu diucapkannya kembali di tahun uang sama saat Adi Bing Slamet bersama Arya Wiguna mengungkap Eyang Subur melakukan praktik perdukunan dan penyimpangan agama Islam.

"Udah lama dari 2013 kalau gak salah (syahadat lagi)," ungkapnya.

Menurut Adi Bing Slamet, ketika seorang muslim sudah tersesat maka sebaiknya kembali mengucap syahadat, bukan hanya langsung kembali menjalankan perintah agama saja.

"Jangan main main dan anggap sepele kalau sudah disesatin, jadi harus syahadat lagi. Biar nanti dapat keberkahan hidup. Kalau nggak ya gak ada berkahnya," sambungnya.

Lagipula dia merasa bahwa setelah mengucap syahadat dan kembali ke ajaran agama Islam, hidupnya terasa jauh lebih nyaman.

"Lebih nikmat, nyaman, dan enak," tandasnya.