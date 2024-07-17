Advertisement
MUSIK

Farhan Zubedi Ajak Pendengar Bangkit dari Keterpurukan

Alan Pamungkas , Jurnalis-Kamis, 18 Juli 2024 |01:02 WIB
Farhan Zubedi Ajak Pendengar Bangkit dari Keterpurukan
Farhan Zubedi Ajak Pendengar Bangkit dari Keterpurukan (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA - Farhan Zubedi telah menghadirkan single bertajuk Hilang Arti. Dalam single ini, Farhan mencoba mengangkat mental pendengar dari keterpurukan. 

Lagu Hilang Arti merupakan upaya Farhan Zubedi ingin menyebarkan semangat. Menurutnya jatuh bangun dari hidup adalah proses wajar yang harus dilewati.

Farhan Zubedi
Farhan Zubedi

“Makna Hilang Arti bagi aku disini adalah ketika hidup terasa berjalan sangat lambat dan tidak menawarkan apapun yg membangkitkan semangat lagi. Sampai akhirnya sadar ternyata memang mungkin hidup hanya harus dijalani pelan-pelan dan satu langkah demi satu langkah. Sambil di perjalanannya mengenal diri lebih dalam lagi utk menumbuhkan kebahagiaan yg ada di dalam diri, sehingga tidak menggantungkan kebahagiaan itu ke siapapun atau apapun,” jelas Farhan.

Diketahui, Farhan menghadirkan single ini juga dalam kondisi terpuruk. Namun ia berusaha bangkit, semangat ini yang kemudian ingin ia sampaikan.

“Lagu ini hadir di tahun 2022 ketika aku mengalami mental breakdown dan merasa gak bisa melihat masa depan kehidupan. Itu benar-benar masa titik terendah yang aku alami yang buat aku merasa sudah hilang makna dan arti dari hidup yg aku miliki. Namun untungnya di titik itu aku mendapatkan support yang aku butuhkan utk melihat bahwa aku bisa bangkit dari titik itu dan melanjutkan kehidupan sebagaimana mestinya dan secara perlahan,” jelas Farhan.

Lagu ini merupakan curhatan Farhan. Ia mengakui sebagian besar lagu tersebut bercerita tentang kisah pribadi. Maka dengan itu, lagu ini dirasa tepat menemani pendengar yang tengah terpuruk.

