Adele Ungkap Keinginan Istirahat Panjang dari Dunia Musik, Bakal Hiatus Lagi?

JAKARTA - Penyanyi Adele tiba-tiba saja memberikan sinyal bahwa dirinya ingin kembali hiatus setelah sempat mengambil istirahat panjang di 2015. Diketahui, dirinya sempat hiatus selama kurang lebih enam tahu, sebelum akhirnya comeback di 2021.

Isyarat itu terungkap ketika dirinya diwawancara oleh salah satu stasiun televisi Jerman, ZDF.



Mulanya, Adele berbincang-bincang santai mengenai persiapan konser residensi di Munich, Jerman yang digelar 2,3,9, dan 10 Agustus 2024. Adele tak sabar ingin menyapa penggemarnya di sana.

(Foto: Instagram/adele)





Lalu, Adele mendadak menyinggung soal dirinya yang tak berambisi untuk berkarya dengan musik baru. Adele mengaku tak memiliki rencana untuk menghadirkan terobosan baru dalam karier bermusiknya.



“Saya sama sekali tidak punya rencana untuk musik yang baru," ujar Adele dikutip dari Instagram @zdfheute, Selasa (16/7/2024).



Selain itu, Adele juga menyinggung soal keinginannya untuk mengambil waktu istirahat yang cukup panjang, seolah mengisyaratkan dirinya ingin hiatus. Meski demikian, Adele tetap ingin produktif untuk mengerjakan hal-hal kreatif lainnya selain sebagai seorang musisi.



"Saya ingin jeda yang panjang, dan saya pikir saya ingin melakukan hal-hal kreatif lainnya untuk sementara waktu,” tandasnya.