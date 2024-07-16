Thariq Halilintar Bakal Menikah di Lokasi yang Sama dengan Atta?

Thariq Halilintar Bakal Menikah di Lokasi yang Sama dengan Atta? (Foto: Instagram/thariqhalilintar)

JAKARTA - Thariq Halilintar dan Aaliyah Massaid sudah semakin dekat dengan pernikahan mereka. Bahkan, Thariq baru-baru ini juga telah mendaftarkan berkas pernikahan sekaligus mengurus surat rekomendasi nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kebayoran Lama.

Diketahui, surat rekomendasi nikah tersebut diperlukan lantaran Thariq yang berdomisili di wilayah KUA Kebayoran Lama ingin menumpang nikah di KUA wilayah lain. Berdasarkan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMN) milik KUA Kebayoran Lama, Thariq dan Aaliyah akan menikah di KUA Setiabudi, Jakarta Selatan.

Sayangnya, tidak diketahui pasti kapan keduanya akan menikah.