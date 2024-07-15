Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Seulgi Red Velvet Minta Maaf usai Dibully Imbas Insiden High Heels di Bandara

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Senin, 15 Juli 2024 |11:08 WIB
Seulgi Red Velvet Minta Maaf usai <i>Dibully</i> Imbas Insiden <i>High Heels</i> di Bandara
Seulgi Red Velvet Minta Maaf usai Dibully Imbas Insiden High Heels di Bandara. (Foto: Instagram/@hi_sseulgi)
A
A
A

SEOUL - Seulgi Red Velvet akhirnya buka suara terkait kontroversi high heels yang membuatnya ramai dikritik warganet. Lewat Insta Story, dia meminta maaf terkait kontroversi tersebut. 

Kontroversi itu bermula ketika Seulgi bersama Red Velvet berangkat ke Taiwan untuk tampil di K-Mega Concert, pada 12 Juli silam. Saat mereka tiba di Bandara Internasional Incheon, idol 30 tahun itu terlihat mengenakan sepatu high heels dari sponsor.

Namun saat tiba di Bandara Internasional Kaohsiung, Seulgi terekam kamera memakai sneakers milik manajernya. Sementara sang manajer, memakai high heels milik Seulgi.

Seulgi Red Velvet Minta Maaf usai Dibully Imbas Insiden High Heels di Bandara. (Foto: Koreaboo)
Seulgi Red Velvet Minta Maaf usai Dibully Imbas Insiden High Heels di Bandara. (Foto: Koreaboo)

Sayangnya, high heels tersebut terlalu besar untuk sang manajer sehingga dia terlihat tidak nyaman. Hal inilah yang kemudian memicu kritik netizen yang menyebut Seulgi egois karena tidak mempertimbangkan kondisi sang manajer.

Terkait insiden tersebut, Seulgi pun merilis pernyataan resminya. “Aku meminta maaf kepada banyak orang yang mungkin kecewa denganku atas insiden di bandara kemarin,” ujarnya dikutip dari Allkpop, Senin (15/7/2024). 

Idol asal Ansan tersebut menjelaskan, sebelum berangkat ke bandara, dia mengalami lecet pada kakinya setelah latihan untuk persiapan konser. Dia juga tidak membawa sepatu cadangan yang akan dipakainya di dalam pesawat.

“Saat berjalan di bandara, kakiku sedikit bergeser sehingga menyebabkan luka baru. Tiba di Kaohsiung, manajerku menyadari bahwa aku sedikit kesulitan berjalan dengan high heels karena luka itu,” ungkapnya.

Seulgi Red Velvet Minta Maaf usai Dibully Imbas Insiden High Heels di Bandara. (Foto: Instagram/@hi_sseulgi)
Seulgi Red Velvet Minta Maaf usai Dibully Imbas Insiden High Heels di Bandara. (Foto: Instagram/@hi_sseulgi)

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/33/3178397//jackson_wang-JtF0_large.jpg
Viral, Momen Jackson Wang Dicium Fans Pria Berbadan Kekar di Bangkok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/33/3176140//jisoo_blackpink-NR6V_large.jpg
Lagu Baru Jisoo BLACKPINK Dirujak Netizen, Zayn Malik Dinilai Salah Pilih Rekan Duet
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/205/3175205//jisoo_blackpink-rwsR_large.jpg
Fix! Jisoo BLACKPINK Duet dengan Zayn Malik dalam Lagu Eyes Closed
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/33/3174977//g_dragon-pn5H_large.jpg
Konser Formula 1 G-Dragon di Singapura Disesaki 65.000 Penonton
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/205/3173705//top_bigbang-RxUs_large.jpg
T.O.P Bakal Rilis Album Solo Akhir Tahun 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/206/3173642//joy_red_velvet-DS74_large.jpg
Joy Red Velvet Comeback Berakting setelah 3 Tahun Vakum
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement