Seulgi Red Velvet Minta Maaf usai Dibully Imbas Insiden High Heels di Bandara

SEOUL - Seulgi Red Velvet akhirnya buka suara terkait kontroversi high heels yang membuatnya ramai dikritik warganet. Lewat Insta Story, dia meminta maaf terkait kontroversi tersebut.

Kontroversi itu bermula ketika Seulgi bersama Red Velvet berangkat ke Taiwan untuk tampil di K-Mega Concert, pada 12 Juli silam. Saat mereka tiba di Bandara Internasional Incheon, idol 30 tahun itu terlihat mengenakan sepatu high heels dari sponsor.

Namun saat tiba di Bandara Internasional Kaohsiung, Seulgi terekam kamera memakai sneakers milik manajernya. Sementara sang manajer, memakai high heels milik Seulgi.

Seulgi Red Velvet Minta Maaf usai Dibully Imbas Insiden High Heels di Bandara. (Foto: Koreaboo)

Sayangnya, high heels tersebut terlalu besar untuk sang manajer sehingga dia terlihat tidak nyaman. Hal inilah yang kemudian memicu kritik netizen yang menyebut Seulgi egois karena tidak mempertimbangkan kondisi sang manajer.

Terkait insiden tersebut, Seulgi pun merilis pernyataan resminya. “Aku meminta maaf kepada banyak orang yang mungkin kecewa denganku atas insiden di bandara kemarin,” ujarnya dikutip dari Allkpop, Senin (15/7/2024).

Idol asal Ansan tersebut menjelaskan, sebelum berangkat ke bandara, dia mengalami lecet pada kakinya setelah latihan untuk persiapan konser. Dia juga tidak membawa sepatu cadangan yang akan dipakainya di dalam pesawat.

“Saat berjalan di bandara, kakiku sedikit bergeser sehingga menyebabkan luka baru. Tiba di Kaohsiung, manajerku menyadari bahwa aku sedikit kesulitan berjalan dengan high heels karena luka itu,” ungkapnya.