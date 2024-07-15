Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

For Revenge Ungkap Hubungan Toxic di Single Penyangkalan

Alan Pamungkas , Jurnalis-Selasa, 16 Juli 2024 |02:07 WIB
For Revenge Ungkap Hubungan Toxic di Single Penyangkalan
For Revenge Ungkap Hubungan Toxic di Single Penyangkalan (Foto: ist)
A
A
A

JAKARTA - Setelah merilis Sadrah dengan sentuhan emo dan pop-rock ballad sebagai single pertama dari album kelima mereka, Perayaan Patah Hati Babak 2, band asal Bandung, for Revenge, meluncurkan single kedua berjudul Penyangkalan. Lagu ini, ditulis oleh Boniex (vokal) dan Arief (gitar), mengangkat isu tentang seseorang yang menyangkal dirinya berada dalam hubungan toxic.

Dalam penulisan liriknya, Boniex terinspirasi dari pengalaman Cynantia Pratita (Stereo Wall) yang pernah mengalami hubungan tidak sehat di masa lalu.

For Revenge Ungkap Hubungan Toxic di Single Penyangkalan
For Revenge Ungkap Hubungan Toxic di Single Penyangkalan

Secara sadar, dia menjalani hubungan yang tidak sehat. Namun, secara tidak sadar, dia menyangkal bahwa hubungan tersebut saling menyakiti. Di mata kami, sebuah toxic relationship akan penuh dengan penyangkalan. Pasangan bisa berkonflik, lalu saling memaafkan sebelum menyakiti lagi dalam waktu yang cepat. Mereka selalu menyangkal bahwa mereka berada dalam hubungan yang tidak sehat. Siapa pun yang terjebak dalam situasi ini bisa menjadi 'pelaku' atau 'korban' dan mungkin tidak menyadari bahwa mereka berada dalam siklus yang berulang," jelas Boniex.

Proses pembuatan lagu ini relatif singkat. Dari sisi musik, Arief mengambil referensi dari band-band modern rock yang sedang populer. Sementara untuk penulisan liriknya, Boniex menghadapi tantangan tersendiri. 

Tidak hanya sekadar menuangkan kata-kata ke dalam lagu, ia harus berdiskusi panjang, menggali pengalaman seseorang yang pernah mengalaminya, hingga melakukan riset mendalam untuk mencari teori-teori terkait, seperti teori Tahapan Berduka (Stages of Grief) dan toxic relationship. Semua ini dilakukan Boniex untuk menciptakan lirik yang tepat dalam Penyangkalan.

Menghabiskan waktu satu bulan untuk rekaman, for Revenge menghadirkan sesuatu yang baru dan berbeda di single ini. "Dibanding single sebelumnya, kami cukup banyak memasukkan sound-sound band era '90-an serta nuansa-nuansa efek suara ala '80-an. Jika Sadrah terdengar melankolis, di Penyangkalan, kami menyuguhkan mood yang cukup enerjik. Meski terdengar berbeda, kedua single ini saling melengkapi. Penyangkalan mewakili fase Denial dalam Stages of Grief. Single ini juga merupakan lanjutan dari cerita Sera dan Rana di video klip "Sadrah". 'Penyangkalan' mengungkapkan alasan Sera dan Rana akhirnya berpisah di single Sadrah," kata Boniex.

Sebagai single kedua for Revenge di bawah label Sony Music Entertainment Indonesia (SMEI), Boniex mengakui ada perbedaan yang signifikan dibandingkan saat mereka merilis Sadrah, yang menandai bergabungnya mereka di SMEI. 

"Dalam prosesnya, kami lebih intens berdiskusi dari sisi produksi rekaman dengan tim SMEI, termasuk menggunakan Kamga sebagai pengarah vokal kami. Hal ini membuat "Penyangkalan" memiliki nuansa yang cukup berbeda dengan single-single for Revenge sebelumnya."

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/29/205/3069000/raim_laode-zW9L_large.jpg
Rilis Single Abangku, Raim Laode Beri Persembahan Spesial untuk sang Kakak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/33/3067967/fanny_soegi-N6Zl_large.jpg
DCDC Pengadilan Musik akan Sidang Rebellion Rose dan Fanny Soegi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/33/3067835/dean_desvi-r6bN_large.jpg
Kronologi Dean Desvi Alami Pelecehan Seksual di Dalam Mobil oleh Kru Lokasi Syuting
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/25/33/3067483/sarnanitha-kg1c_large.jpg
Influencer Sarnanitha Terancam Ditahan dalam Kasus Dugaan Spa Plus-Plus di Bali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/33/3066833/razman_arif_nasution-0JSH_large.jpg
Artis yang Pernah Dibela Pengacara Razman Nasution
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/22/33/3066121/hana_saraswati-rFyR_large.jpg
Hana Saraswati Resmi Menikah dengan Justin Harijawan
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement