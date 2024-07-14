Asila Maisa Diterima Sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Kelas Internasional di Universitas Indonesia

JAKARTA - Penyanyi Asila Maisa datang dengan kabar bahagia dan membanggakan. Putri dari presenter Ramzi ini diketahui baru saja diterima menjadi calon mahasiswa Fakultas Hukum kelas internasional Universitas Indonesia (UI).

Kabar tersebut dibagikan langsung oleh Ramzi melalui akun Instagram pribadinya. Dalam unggahannya, Ramzi tampak membagikan detik-detik ketika Asila Maisa melihat pengumuman SIMAK UI bersama sang ibunda, Avi Basalamah.



Dalam video tersebut Asila Maisa yang memakai kacamata tengah duduk menghadap laptop dengan wajah tegang.



Tak lama sang ibunda muncul sambil membacakan informasi penerimaan.

Asila Maisa Diterima Sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Kelas Internasional di Universitas Indonesia (Foto: Instagram/therealasilamaisa)



"Hah udah dibuka, tunggu Asila Maisa selamat anda sebagai calon.. Bukan keterima ini mah," ucap Avi Basalamah, dikutip dari Instagram @abiramzi76.



Rupanya informasi yang dibaca oleh Avi Basalamah belum selesai, tak lama ia melanjutkan membaca informasi yang menyatakan bahwa Asila Maisa diterima di Universitas Indonesia.



"Anda resmi menjadi.." ujar Avi Basalamah membaca tulisan di layar laptop putrinya.



Tak lama Asila Maisa langsung memeluk ibunya yang belum selesai membaca pengumuman.



Mengiringi unggahannya, Ramzi mengucap syukur atas diterimanya Asila Maisa.



"Alhamdulillah yaa Allah. Selamat @therealasilamaisa diterima di Fakultas Hukum Universitas Indonesia Kelas International," tulis Ramzi di kolom keterangan.