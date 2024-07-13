Perjalanan Inspiratif Lilis Kristina Nainggolan di Industri Digital

JAKARTA - Lilis Kristina Nainggolan merupakan salah satu content creator asal Medan, Sumatera Utara, yang memulai kiprahnya di industri konten digital pada Februari 2023.

Dia mengaku, awal mula menjadi YouTuber ketika mengikuti acara #NgeShortsBareng di Medan. Bersama komunitas tersebut, dia terpacu untuk membuat konten dan konsisten menekuninya.

Sebelum menjadi content creator, Lilis Kristina Nainggolan bekerja sebagai ahli gizi di rumah sakit. Pengalaman tersebut, menjadi bekalnya dalam memahami pentingnya pola makan sehat dan membuka bisnis makanan online.

Dia juga pernah menjadi penjual Tupperware hingga sukarelawan di PMI. Tak hanya sebagai content creator, dia juga menjadi affiliator di beberapa platform e-commerce ternama, seperti RedDoorz, Shopee, dan Tokopedia.

Lilis Kristina tidak hanya berhasil menarik perhatian banyak orang melalui kontennya, namun juga sukses menjalin kerjasama dengan beberapa brand. Dia menunjukkan, tekad dan kreativitas menjadi kunci sukses di dunia digital.*

(SIS)