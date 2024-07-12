Cerai dari Ahok, Veronica Tan Bahas Soal Karakter Pasangan

JAKARTA – Veronica Tan meminta perempuan muda untuk berhati-hati dalam memilih pasangan hidup. Dia menekankan, pentingnya memilih pria yang memiliki kesamaan karakter agar pernikahan bisa langgeng.

“Karakter manusia itu tidak bisa berubah. Ini berdasarkan pengalamanku ya. Jadi, carilah karakter pasangan yang cocok dengan kita agar nyambung,” ujarnya dalam podcast YouTube Melaney Ricardo seperti dikutip pada Kamis (11/7/2024).

Selain masalah karakter, mantan istri Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tersebut juga memasukkan beberapa kriteria lain yang perlu diperhatikan perempuan dari calon suaminya.

“Karena kalau obrolannya dari awal enggak nyambung ya sampai menikah pun pasti tidak akan sejalan. Pilih juga pasangan yang smart, bisa mensupport kalian, dan selevel ya,” katanya.

Cerai dari Ahok, Veronica Tan Bahas Soal Karakter Pasangan. (Foto: YouTube/Melaney Ricardo)

Veronica Tan tak menyangka, perbedaan karakter tersebut akan membawanya ke gerbang perceraian. “Saya tidak pernah membayangkan kalau hari ini bisa jadi perempuan single. Tapi ya itu terjadi.”