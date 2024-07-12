Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Cerai dari Ahok, Veronica Tan Bahas Soal Karakter Pasangan

Nevissa Sabrina Karim , Jurnalis-Jum'at, 12 Juli 2024 |08:30 WIB
Cerai dari Ahok, Veronica Tan Bahas Soal Karakter Pasangan
Cerai dari Ahok Veronica Tan Bahas Soal Karakter Pasangan. (Foto: YouTube/Melaney Ricardo)
A
A
A

JAKARTAVeronica Tan meminta perempuan muda untuk berhati-hati dalam memilih pasangan hidup. Dia menekankan, pentingnya memilih pria yang memiliki kesamaan karakter agar pernikahan bisa langgeng.

“Karakter manusia itu tidak bisa berubah. Ini berdasarkan pengalamanku ya. Jadi, carilah karakter pasangan yang cocok dengan kita agar nyambung,” ujarnya dalam podcast YouTube Melaney Ricardo seperti dikutip pada Kamis (11/7/2024). 

Selain masalah karakter, mantan istri Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tersebut juga memasukkan beberapa kriteria lain yang perlu diperhatikan perempuan dari calon suaminya. 

“Karena kalau obrolannya dari awal enggak nyambung ya sampai menikah pun pasti tidak akan sejalan. Pilih juga pasangan yang smart, bisa mensupport kalian, dan selevel ya,” katanya.

Cerai dari Ahok, Veronica Tan Bahas Soal Karakter Pasangan. (Foto: YouTube/Melaney Ricardo)
Cerai dari Ahok, Veronica Tan Bahas Soal Karakter Pasangan. (Foto: YouTube/Melaney Ricardo)

Veronica Tan tak menyangka, perbedaan karakter tersebut akan membawanya ke gerbang perceraian. “Saya tidak pernah membayangkan kalau hari ini bisa jadi perempuan single. Tapi ya itu terjadi.”

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/21/612/3076970/veronica_tan-smRk_large.jpg
Profil Veronica Tan, Wakil Menteri PPPA di Kabinet Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/08/13/298/2455113/kabar-mantan-istri-ahok-kini-veronica-tan-jualan-daging-tidak-mudah-tapi-JvCrTWDoYK.jpg
Kabar Mantan Istri Ahok, Kini Veronica Tan Jualan Daging: Tidak Mudah, tapi...
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/04/04/612/2388967/mantan-istri-ahok-jualan-daging-veronica-tan-istilah-anak-muda-entrepreneur-WcDCoMaQHe.jpg
Mantan Istri Ahok Jualan Daging, Veronica Tan: Istilah Anak Muda Entrepreneur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/03/29/612/2385807/apa-kabar-mantan-istri-ahok-veronica-tan-kini-jualan-daging-hidup-itu-lucu-nikjFpDvbA.jpg
Apa Kabar Mantan Istri Ahok? Veronica Tan Kini Jualan Daging : Hidup Itu Lucu..
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/07/17/194/2247743/3-gaya-trendi-veronica-tan-nongkrong-cantik-bareng-sosialita-ibu-kota-1PAnVeSu2L.jpg
3 Gaya Trendi Veronica Tan Nongkrong Cantik Bareng Sosialita Ibu Kota
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/07/04/194/2241074/4-pesona-gaya-veronica-tan-setelah-cerai-dari-ahok-enggak-bikin-bosan-lkvRVJIC1X.jpg
4 Pesona Gaya Veronica Tan Setelah Cerai dari Ahok, Enggak Bikin Bosan
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement