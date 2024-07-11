The Changcuters Buka Malam Concert Celebration Indonesian Television Awards 2024

JAKARTA - Konser persembahan untuk para pemenang penghargaan Indonesian Television Awards 2024 digelar malam ini, Kamis (11/7/2024) di Studio RCTI+, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Konser ini dipersembahkan untuk menghibur para penonton dan sebagai momen kebanggaan untuk para pemenang piala ITA 2024.

Konser Indonesian Television Awards 2024 ini pun dibuka dengan meriah oleh grup musik Tanah Air, The Changcuters. Grup band ternama Indonesia ini sukses membakar semangat para penonton lewat lagu Racun sebagai pembuka.

“Selamat malam, selamat datang di concert celebration Indonesian Television Awards 2024,” ucap Tria, vokalis The Changcuters menyapa para penonton.

Tria Cs dengan semangat memberikan aksi panggung spesial untuk para penonton. Kompak mengenakan stelan hitam membuat penampilan The Changcuters semakin terasa spesial.

The Changcuters melanjutkan performa mereka dengan lagu-lagu hitsnya seperti Main Serong hingga Parampampam. Panggung Indonesian Television Awards 2024 ini pun sukses diguncang oleh penampilan spesial mereka.