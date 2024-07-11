Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

YouTuber Tzuyang Alami Kekerasan Seksual dan Pemerasan, Pelakunya Tewas Bunuh Diri

Nevissa Sabrina Karim , Jurnalis-Kamis, 11 Juli 2024 |19:29 WIB
YouTuber Tzuyang Alami Kekerasan Seksual dan Pemerasan, Pelakunya Tewas Bunuh Diri
YouTuber Tzuyang Alami Kekerasan Seksual dan Pemerasan, Pelakunya Tewas Bunuh Diri. (Foto: Instagram/@tzuyang70)
A
A
A

SEOUL - Tzuyang, food vlogger asal Korea Selatan membuat pengakuan yang cukup mengejutkan. Dia mengklaim, sang mantan kekasih melakukan kekerasan seksual dan mengancamnya.

YouTuber yang dikenal dengan konten mukbangnya itu mengungkapkan, kenal dengan mantan pacarnya itu sebelum menjadi food vlogger, pada 2018. Setelah berpacaran, pria itu mulai menunjukkan sifat aslinya.

Tak hanya berkali-kali menerima aksi kekerasan, perempuan 27 tahun itu mengaku dijadikan ‘mesin ATM’ oleh sang mantan kekasih. Pria itu memaksa Tzuyang bekerja di sebuah bar dan selalu mengambil gajinya. 

YouTuber Tzuyang Alami Kekerasan Seksual dan Pemerasan. (Foto: Instagram/@tzuyang70)
YouTuber Tzuyang Alami Kekerasan Seksual dan Pemerasan. (Foto: Instagram/@tzuyang70)

“Dia akan menghajarku saat aku menyinggung keinginan untuk berhenti kerja. Dia juga mengancam akan menyebarkan video seks milikku yang direkamnya secara ilegal jika tak patuh padanya,” ujarnya dikutip dari The Korea Herald, Kamis (11/7/2024). 

Tzuyang mengaku, berkali-kali meminta putus dari mantan kekasihnya itu. Namun hal itu tak semudah yang dikiranya. “Dia mengancam akan menyebarkan video seksku yang direkamnya secara ilegal,” tuturnya menambahkan.

