Debut Album, Meiska Adinda Manjakan Generasi Z

JAKARTA - Setelah sukses dengan beberapa single yang populer di platform musik digital, Meiska Adinda siap menghadirkan album debutnya yang bertajuk "Hanya Figuran". Album ini akan terdiri dari sepuluh lagu, di mana lima di antaranya adalah karya baru, sementara lima lainnya merupakan single yang sudah dirilis sejak tahun 2022.

Pemilihan lagu-lagu untuk album ini sangat dipertimbangkan agar sesuai dengan karakter vokal Meiska dan mengandung pesan yang mendalam, yang terinspirasi dari pengalaman pribadi, curahan hati, serta harapan dari penggemar generasi Z. Salah satu lagu yang menonjol dalam album ini adalah "Buang Waktu", yang ditulis oleh Meiska sendiri berdasarkan pengalamannya.

Debut Album, Meiska Adinda Manjakan Generasi Z

“Setiap lagu di album ini memiliki pesan untuk peduli terhadap diri sendiri karena semua orang berharga dan merupakan tokoh utama dalam hidupnya. Jangan buang waktu hanya menjadi figuran dalam hidup seseorang. Namun, perlu diingat kalau proses mencintai diri sendiri itu bukanlah proses yang mudah karena butuh kesabaran. Tapi, seiring berjalannya waktu, kita akan mulai paham bahwa kalau bukan kita yang sayang dengan diri sendiri, siapa lagi?” jelas Meiska

Lagu ini menceritakan tentang dilema cinta di mana seseorang belum siap untuk melanjutkan hubungan baru, namun masih terikat dengan masa lalu. Meiska ingin menyampaikan pesan agar menjalani proses pendekatan dengan sabar, mengikuti aturan tiga bulan, agar bisa mengenali sifat sebenarnya seseorang.

Meiska menjelaskan bahwa judul album "Hanya Figuran" dipilih untuk mengingatkan pendengarnya bahwa setiap individu memiliki nilai yang penting. Setiap lagu dalam album ini memiliki pesan untuk lebih peduli terhadap diri sendiri dan tidak hanya menjadi penonton dalam kehidupan orang lain.

Meskipun proses pembuatan album pertamanya cukup menantang dan mengharuskan kerjasama dengan berbagai pihak, dari pemilihan lagu hingga visualisasi, Meiska percaya bahwa setiap detail harus disempurnakan agar album ini bisa dinikmati dengan baik oleh pendengar.

Meskipun telah memiliki pengalaman dalam merilis lima single yang sukses, Meiska mengaku masih merasa kurang percaya diri untuk merilis album pertamanya. Namun, dia menyadari bahwa keputusan untuk merilis karya seni ada di tangannya sendiri, dan dia berusaha untuk memberikan yang terbaik bagi pendengarnya.