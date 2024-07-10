Potret Sri Antika Rusli, Selebgram yang Terlibat Kasus Narkoba

Potret Sri Antika Rusli, Selebgram yang Terlibat Kasus Narkoba (Foto: IG Sri Antika Rusli)

JAKARTA - Sri Antika Rusli kini menjadi perbincangan publik karena terjerat kasus narkoba. Polsek Metro Gambir mengamankan Sri Antika di salah satu apartemen di Taman Rasuna Said, Jakarta Selatan.

Perempuan berusia 22 tahun ini diketahui melakukan penyalahgunaan narkotika jenis psikotropika. Polisi berhasil mengamankan beberapa barang bukti, seperti plastik klip yang diduga bekas tempat narkoba jenis inex, dan dua unit iPhone milik pelaku.

Sejak kabar ini tersebar, sosok Sri Antika Rusli langsung menjadi sorotan. Banyak netizen penasaran dengan selebgram satu ini.

Kali ini, Okezone akan membagikan potret cantik Sri Antika Rusli yang diambil dari akun Instagram @sriantikarusli, Rabu (10/7/2024).

Di beberapa postingannya di Instagram, Sri Antika sering membagikan potret dirinya dalam balutan hijab. Seperti di foto ini, dia mengenakan baju hitam dipadukan dengan hijab pashmina. Wajahnya terlihat cantik saat tersenyum ke arah kamera.

Sri Antika juga sering memamerkan OOTD-nya. Dalam salah satu fotonya, dia memakai outfit two-piece berwarna abu-abu dipadukan dengan high heels dan shoulder bag warna beige. Rambutnya digerai dengan model bergelombang, memberikan kesan yang stylish.

Ada juga momen saat Sri Antika menghabiskan waktu liburan di atas speed boat. Dia tampil menawan dengan mengenakan halter top dipadukan dengan rok putih, serta kacamata dengan latar belakang laut.