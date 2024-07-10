Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Klarifikasi Fuji soal Kabar Tak Lagi Berteman dengan Azizah Salsha Gegara Jadi Bridesmaid Aaliyah

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Rabu, 10 Juli 2024 |07:35 WIB
Klarifikasi Fuji soal Kabar Tak Lagi Berteman dengan Azizah Salsha Gegara Jadi Bridesmaid Aaliyah
Klarifikasi Fuji soal Kabar Tak Lagi Berteman dengan Azizah Salsha Gegara Jadi Bridesmaid Aaliyah (Foto: Instagram/fuji_an)
A
A
A

JAKARTA - Fuji belakangan cukup jarang tampil bersama Azizah Salsha. Hal tersebut menimbulkan asumsi liar di kalangan penggemarnya.

Salah satu asumsi yang belakangan muncul, bahwa Fuji jarang terlihat bersama Zize lantaran istri Pratama Arhan itu menerima permintaan Aaliyah Massaid untuk menjadi bridesmaid di pernikahannya. Namun, hal tersebut dengan tegas langsung dibantah oleh adik Fadly Faisal tersebut.

"Fuji kok udah nggak pernah bareng-bareng lagi sama Azizah, what happened hehe," seru netter.

Klarifikasi Fuji soal Kabar Tak Lagi Berteman dengan Azizah Salsha Gegara Jadi Bridesmaid Aaliyah (Foto: Instagram/fuji_an)

"Ini kenapa sih banyak banget yang nanya begini heran deh, hampir tiap hari," balas Fuji.

Melalui akun Instagramnya, Fuji meminta agar netizen berhenti berasumsi liar. Sebab, ada alasan dibalik jarangnya dia berkumpul dengan teman-temannya tersebut.

"Tiap aku jarang main sama teman aku yang ataupun yang itu netizen suudzon aja bawaannya dikira berantem mulu. Stop ya netizen, please capek bener," ucap Fuji kesal.

"Kalau aku lagi jarang main sama Tania, Kak Vio, Anjani atau pun yang lain pasti dikira berantem. Please kita punya kesibukan masing-masing," tegasnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/29/612/3127010/viral_momen_fuji_ajak_shin_tae_yong_ikut_tren_velocity-ug2H_large.jpg
Viral Momen Fuji Ajak Shin Tae-yong Ikut Tren Velocity, Netizen: Tiba-Tiba Banget...
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/26/612/3126015/fuji_nonton_timnas_bareng_verrell_bramasta_dan_fadly_maudy_double_date-YiOU_large.jpg
Fuji Nonton Timnas Bareng Verrell Bramasta dan Fadly-Maudy, Double Date?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/27/612/3117869/5_potret_cantik_fuji_pakai_baju_kurung_malaysia_dan_hijab_sukses_bikin_netizen_pangling-z2u8_large.jpg
5 Potret Cantik Fuji Pakai Baju Kurung Malaysia dan Hijab, Sukses Bikin Netizen Pangling
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/02/612/3109879/potret_fuji_di_pernikahan_frans_faisal_cantik_pakai_kebaya-RZmu_large.jpg
5 Potret Fuji di Pernikahan Frans Faisal, Cantik Pakai Kebaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/02/612/3109843/potret_pernikahan_frans_kaka_fuji-zG48_large.jpg
5 Potret Pernikahan Frans Kaka Fuji, Vanessa Angel dan Bibi 'Hadir' hingga Zulkifli Hasan Jadi Saksi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/10/612/3094206/potret_aisar_khaled_influencer_yang_dekati_fuji_diduga_untuk_gimmick-6G4j_large.jpg
Potret Aisar Khaled, Influencer yang Dekati Fuji Diduga untuk Gimmick
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement