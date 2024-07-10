Klarifikasi Fuji soal Kabar Tak Lagi Berteman dengan Azizah Salsha Gegara Jadi Bridesmaid Aaliyah

JAKARTA - Fuji belakangan cukup jarang tampil bersama Azizah Salsha. Hal tersebut menimbulkan asumsi liar di kalangan penggemarnya.

Salah satu asumsi yang belakangan muncul, bahwa Fuji jarang terlihat bersama Zize lantaran istri Pratama Arhan itu menerima permintaan Aaliyah Massaid untuk menjadi bridesmaid di pernikahannya. Namun, hal tersebut dengan tegas langsung dibantah oleh adik Fadly Faisal tersebut.

"Fuji kok udah nggak pernah bareng-bareng lagi sama Azizah, what happened hehe," seru netter.

"Ini kenapa sih banyak banget yang nanya begini heran deh, hampir tiap hari," balas Fuji.

Melalui akun Instagramnya, Fuji meminta agar netizen berhenti berasumsi liar. Sebab, ada alasan dibalik jarangnya dia berkumpul dengan teman-temannya tersebut.



"Tiap aku jarang main sama teman aku yang ataupun yang itu netizen suudzon aja bawaannya dikira berantem mulu. Stop ya netizen, please capek bener," ucap Fuji kesal.

"Kalau aku lagi jarang main sama Tania, Kak Vio, Anjani atau pun yang lain pasti dikira berantem. Please kita punya kesibukan masing-masing," tegasnya.