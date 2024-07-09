Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Abdel dan Temon Akui Persahabatannya Pernah Renggang karena Masalah

Ravie Wardani , Jurnalis-Selasa, 09 Juli 2024 |23:45 WIB
Abdel dan Temon Akui Persahabatannya Pernah Renggang karena Masalah
Abdel dan Temon Akui Persahabatannya Pernah Renggang karena Masalah (Foto: Instagram/temontemplar27)
A
A
A

JAKARTA - Abdel Achrian dan Simson Rarameha alias Temon, merupakan sahabat yang cukup dekat. Dikabarkan persahabatan mereka sudah terjalin sejak 1992, sebelum keduanya disatukan dalam acara sitkom bertajuk 'Abdel & Temon: Bukan Superstar' yang tayang di GTV pada 2008.

Meski begitu, hubungan persahabatan mereka ternyata pernah renggang karena masalah. Bahkan keduanya sempat tak tegur sapa selama satu tahunan.

Akan tetapi, keduanya memastikan kalau konflik itu sudah diselesaikan secara baik-baik. Abdel pun mengatakan bahwa saat ini dia dan Temon masih rutin membuat konten dalam berbagai kesempatan.

Abdel dan Temon Akui Persahabatannya Pernah Renggang karena Masalah (Foto: MNC Media)


"Ya, biasa aja, ketemu kok sering. Orang nyangkanya kita renggang, nggak lah, kita masih punya konten bareng di Youtube, seminggu sekali masih ketemu," ujarnya belum lama ini.

"Persahabatan bagai kedongdong," sahut Temon.

Abdel dan Temon membantah kalau saat ini keduanya tengah berkonflik lagi. Masalah yang tak dijelaskan itu rupanya sudah lama terjadi alias bukan baru-baru in.

"Makanya suka bingung kalo ada yang mikir ada apa ada apa. tapi ya terserah, yang penting kita nggak," beber Temon.

"Maksudnya pernah ada masalah, tapi namanya pertemanan ya pasti pernah ada masalah, tapi kelar semua masalah, bisa diselesaikan dengan baik," timpal Abdel.

(van)

