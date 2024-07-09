Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Citra Kirana Ungkap Pengalaman Spiritual Selama Ibadah Haji

Ravie Wardani , Jurnalis-Rabu, 10 Juli 2024 |06:05 WIB
Citra Kirana Ungkap Pengalaman Spiritual Selama Ibadah Haji
Citra Kirana Ungkap Pengalaman Spiritual Selama Ibadah Haji (Foto: IG Citra Kirana)
A
A
A

JAKARTA - Citra Kirana merasa malu melihat perjuangan jemaah Haji lain dari berbagai penjuru dunia untuk sampai ke Tanah Suci. Hal itu pun menjadi pengalaman spiritualnya untuk lebih bersyukur dalam menjalani kehidupan.

Diakui Citra Kirana, perasaan malu tersebut membawa pengalaman spiritual tersendiri selama menunaikan ibadah Haji 2024.

Citra Kirana Ungkap Pengalaman Spiritual Selama Ibadah Haji (Foto: Instagram @citraciki)
Citra Kirana Ungkap Pengalaman Spiritual Selama Ibadah Haji (Foto: Instagram @citraciki)

"Aku ngeliat lebih kaya perjuangan orang-orang tuh bener-bener aku tuh nggak ada apa-apanya banget. Allah tuh kasih aku Masya Allah banget pada saat disana tuh kayak makan enak maksudnya segala sesuatunya dikasih kemudahan," tutur Citra Kirana di Kawasan Bekasi, Jawa Barat.

Istri Rezky Aditya itu juga mengaku prihatin dengan jemaah Haji kurang mampu.

Sementara ia dan sang suami, merasakan kenikmatan luar biasa dari makanan hingga hotel mewah untuk menginap.

"Jadi pada saat aku lihat orang-orang  disana tuh jalan jauh terus mereka kita nggak tau makannya gimana jadi aku lebih banyak melihat ke bawah sih saat itu. Dan perjuangan mereka tuh Masha Allah semua dijadikan Haji yang mabrur," ucapnya.

 

