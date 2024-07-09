Advertisement
MUSIK

Senyum Semringah Jasmine Nadya Lagunya Tuai 1 Juta  Stream

Alan Pamungkas , Jurnalis-Rabu, 10 Juli 2024 |03:02 WIB
JAKARTA - Jasmine Nadya, penyanyi muda pelantun lagu Favorite Art kini tengah berbesar hati. Hal ini disebabkan lagu Favorite Art telah didengarkan lebih dari 1 juta kali melalui platform digital. 

Pencapaian ini menyusul berita baik sebelumnya ketika single yang sama menembus chart Viral 50 Spotify. Jasmine pun mengungkapkan rasa senangnya ketika mendengar kabar baik ini.

Jasmine Nadya
Jasmine Nadya

"Senang banget, sudah pasti, karena aku benar-benar nggak menyangka. Ada kagetnya juga, tetapi aku senang saja karena penerimaan orang cukup baik dan banyak yang tertarik dengan lagunya," ungkap Jasmine.

Ia merasa lagu ini disukai karena musiknya sederhana dan nadanya mudah diingat. "Bisa jadi lagu ini diterima banyak orang karena lagunya punya gestur positif dan banyak yang bisa relate dengan lirik dan pesan dari lagunya sendiri," tambahnya.

"Hal ini membuat aku lebih termotivasi untuk berkarya dan memberikan yang lebih baik untuk pendengar," tegasnya.

Jasmine berharap pencapaian ini dapat menjadi pemicu untuk meraih hal yang lebih besar di masa depan.

 

