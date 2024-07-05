Barbie Kumalasari Bakal Lapor Polisi Usai Ditinggal Suami

JAKARTA - Penyanyi Barbie Kumalasari tengah mengalami musibah dalam rumah tangganya. Suaminya, Bagus Putra, diduga pergi dari rumah dan membawa seluruh perhiasan miliknya.

Diakui Barbie, ia dan Bagus sempat mengalami konflik masalah kecemburuan. Namun, Bagus diketahui sudah meminta maaf kepada sang istri dan mengakui kesalahannya.

Alih-alih damai, Bagus disebut kembali marah hingga akhirnya pergi dari rumah pada Kamis (4/7/2024).

"Pas aku lihat dia udah nggak ada, perhiasan nggak ada, barang-barangnya termasuk celananya, pakaiannya, sepatunya, jam tangannya, semuanya sudah ludes nggak ada semua," jelas Barbie Kumalasari di Kawasan Senayan, Jakarta, belum lama ini.