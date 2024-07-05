Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Barbie Kumalasari Bakal Lapor Polisi Usai Ditinggal Suami

Ravie Wardani , Jurnalis-Jum'at, 05 Juli 2024 |13:08 WIB
Barbie Kumalasari Bakal Lapor Polisi Usai Ditinggal Suami
Barbie Kumalasari bakal lapor polisi usai suami kabur (Foto: IG Barbie Kumalasari)
A
A
A

JAKARTA - Penyanyi Barbie Kumalasari tengah mengalami musibah dalam rumah tangganya. Suaminya, Bagus Putra, diduga pergi dari rumah dan membawa seluruh perhiasan miliknya.

Diakui Barbie, ia dan Bagus sempat mengalami konflik masalah kecemburuan. Namun, Bagus diketahui sudah meminta maaf kepada sang istri dan mengakui kesalahannya.

Barbie Kumalasari

Alih-alih damai, Bagus disebut kembali marah hingga akhirnya pergi dari rumah pada Kamis (4/7/2024).

"Pas aku lihat dia udah nggak ada, perhiasan nggak ada, barang-barangnya termasuk celananya, pakaiannya, sepatunya, jam tangannya, semuanya sudah ludes nggak ada semua," jelas Barbie Kumalasari di Kawasan Senayan, Jakarta, belum lama ini.

Halaman:
1 2
