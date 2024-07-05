Angger Dimas Kesal Tak Diberi Tahu Jadwal Sidang Kasus Kematian Dante

JAKARTA - DJ Angger Dimas meluapkan kekecewaannya usai merasa pihak keluarganya tak diberi info terkait jadwal sidang kasus kematian sang anak, Adante Khalif Pramudityo alias Dante, yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur pada Kamis (4/7/2024) .

Keluarga Angger Dimas sendiri awalnya mengetahui kalau sidang digelar pada pukul 13.00 WIB. Namun, sesampainya di PN Jaktim, mereka terkejut karena sidang sudah digelar sejak jam 10.00 WIB pagi.

Tak hanya itu, Angger Dimas juga geram lantaran keluarganya tak tahu kalau sidang sudah dua kali berjalan dan memasuki agenda eksepsi.

"Kita tidak di infokan tentang perkembangan pelimpahan ke pengadilan juga (sebagai keluarga korban) kuasa hukum dari pihak saya pun tidak," ucap Angger Dimas saat dikonfirmasi wartawan melalui telepon belum lama ini.