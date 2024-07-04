Jatuh Rapuh, Lagu Baru Anggis Devaki yang Bikin Galau

JAKARTA - Anggis Devaki resmi merilis karya terbarunya berjudul Jatuh Rapuh, pada 28 Juni silam. Lagu yang mengusung genre ballad tersebut akan membawa setiap pendengarnya galau bareng.

“Lagu ini masih mengusung tema galau. Terus terang, aku belum bosan sih dengan tema seperti ini. Bisa dibilang, kekuatan aku ya di lagu-lagu galau karena memang vokal aku cocoknya di genre ini,” ujarnya.

Dalam penggarapan lagu Jatuh Rapuh, Anggis Devaki berkolaborasi dengan Andmesh Kamaleng selaku pencipta lagu dan Tohpati selaku music producer. Dia mengaku bersyukur bisa berkolaborasi dengan musisi besar seperti Tohpati.

Lagu Jatuh Rapuh berkisah tentang perasaan kecewa seseorang yang ditinggalkan sang kekasih yang telah mengkhianati kepercayaannya. Namun begitu, dia tetap harus tegar dan bertahan dari sakit dan luka.

Lirik puitis khas Andmesh Kamaleng berpadu apik dengan musik sendu aransemen Tohpati dan vokal husky Anggis Devaki. Anggis berharap, lagu tersebut bisa menjadi lagu galau yang diterima oleh banyak telinga.

“Karya ini aku tujukan untuk Anggislova yang sudah mensupport dan tak lelah memberikan semangat untuk aku. Semangat dari fans menjadi bahan bakar bagi aku untuk terus berkarya,” tuturnya.

Lagu Jatuh Rapuh bisa Anda dengan di berbagai platform musik digital, sementara video musiknya bisa ditonton melalui channel YouTube HITS Records.*

(SIS)