Tlinga Band Rilis Bilang Saja, Kisah Emosional tentang Kejujuran dalam Hubungan

JAKARTA - Tlinga, band pendatang baru asal Tangerang, merilis single terbaru mereka berjudul Bilang Saja. Lagu tersebut merupakan single ketiga mereka setelah merilis Selalu Salah dan tembang religi Ayo Taubat.

Lagu tersebut diciptakan Kajoy sang vokalis berdasarkan pengalaman nyata seorang teman perempuannya semasa SMA. Perempuan itu menjalani hubungan asmara tidak sehat di mana tidak terjalin komunikasi yang baik.

“Ternyata, perempuan itu dengar kabar bahwa pacarnya sudah punya kekasih baru. Ironisnya, masalah itu membuat dia sakit parah dan meninggal 2 bulan kemudian,” ujarnya kepada Okezone di Kebon Sirih, Jakarta Pusat, pada 1 Juli 2024.

Lewat lagu Bilang Saja, Kajoy berpesan, agar pasangan bisa saling terbuka dan menjaga kejujuran satu sama lain. “Sesuai judulnya, kalau ada yang tidak suka bilang saja. Intinya, jangan mempermainkan perasaan orang lain,” tuturnya lagi.

Kajoy mengungkapkan, tantangan penggarapan Bilang Saja terletak pada bagaimana mereka memasukkan emosi lagu tersebut. Apalagi, series tersebut diangkat dari kisah nyata yang akhirnya tidak terlalu baik.

“Jadi selama proses rekaman, masing-masing dari kami mendiskusikan bagaimana seharusnya menampilkan emosi dalam lagu ini. Bagaimana seharusnya karakter vokal dan musiknya agar feel lagunya lebih dapat,” ungkap Ram sang bassist.