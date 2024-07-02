Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Tlinga Band Rilis Bilang Saja, Kisah Emosional tentang Kejujuran dalam Hubungan

Naufal Rafi Alhuda , Jurnalis-Selasa, 02 Juli 2024 |12:10 WIB
Tlinga Band Rilis <i>Bilang Saja</i>, Kisah Emosional tentang Kejujuran dalam Hubungan
Tling Band rilis Bilang Saja, kisah emosional tentang kejujuran dalam hubungan. (Foto: Dynamic Record)
A
A
A

JAKARTA - Tlinga, band pendatang baru asal Tangerang, merilis single terbaru mereka berjudul Bilang Saja. Lagu tersebut merupakan single ketiga mereka setelah merilis Selalu Salah dan tembang religi Ayo Taubat

Lagu tersebut diciptakan Kajoy sang vokalis berdasarkan pengalaman nyata seorang teman perempuannya semasa SMA. Perempuan itu menjalani hubungan asmara tidak sehat di mana tidak terjalin komunikasi yang baik. 

“Ternyata, perempuan itu dengar kabar bahwa pacarnya sudah punya kekasih baru. Ironisnya, masalah itu membuat dia sakit parah dan meninggal 2 bulan kemudian,” ujarnya kepada Okezone di Kebon Sirih, Jakarta Pusat, pada 1 Juli 2024. 

Lewat lagu Bilang Saja, Kajoy berpesan, agar pasangan bisa saling terbuka dan menjaga kejujuran satu sama lain. “Sesuai judulnya, kalau ada yang tidak suka bilang saja. Intinya, jangan mempermainkan perasaan orang lain,” tuturnya lagi. 

Tlinga Band rilis Bilang Saja, kisah emosional tentang kejujuran dalam hubungan. (Foto: Dynamic Record)

Kajoy mengungkapkan, tantangan penggarapan Bilang Saja terletak pada bagaimana mereka memasukkan emosi lagu tersebut. Apalagi, series tersebut diangkat dari kisah nyata yang akhirnya tidak terlalu baik. 

“Jadi selama proses rekaman, masing-masing dari kami mendiskusikan bagaimana seharusnya menampilkan emosi dalam lagu ini. Bagaimana seharusnya karakter vokal dan musiknya agar feel lagunya lebih dapat,” ungkap Ram sang bassist

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/12/33/3033200/tips_jitu_tlinga_band_siasati_isu_bongkar_pasang_personel-DX7z_large.jpg
Tips Jitu Tlinga Band Siasati Isu Bongkar Pasang Personel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/03/205/3029265/tlinga-band-asal-tangerang-yang-bermimpi-jadi-grup-legendaris-indonesia-ksT9xnyNM1.jpg
Tlinga, Band Asal Tangerang yang Bermimpi Jadi Grup Legendaris Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/205/3174702//kangen_band-ey5O_large.jpg
Kangen Band Tampil di Synchronize Fest 2025, Andika Mahesa: InsyaAllah, Enggak Bubar Lagi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/24/205/3165013//ada_band-3AMK_large.jpg
ADA Band Rilis Love, Hope & Reality, Album Perdana Bareng Indra Sinaga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/15/205/3162898//agnez_mo-8L0B_large.JPG
Respons Mengejutkan Ari Bias Usai Kasasi Agnez Mo Dikabulkan MA
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/14/33/3162814//agnez_mo-tZM2_large.JPG
Kasasi Dikabulkan MA, Agnez Mo Menangkan Perkara Lagu Bilang Saja
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement