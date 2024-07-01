Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Hard Gumay Pernah Ramal Hubungan Ayu Ting Ting dengan Muhammad Fardhana Hanya Bertahan Sebentar

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Senin, 01 Juli 2024 |19:06 WIB
Hard Gumay Pernah Ramal Hubungan Ayu Ting Ting dengan Muhammad Fardhana Hanya Bertahan Sebentar
Hard Gumay pernah ramal hubungan Ayu Ting Ting dan Muhammad Fardhana hanya bertahan sebentar (Foto: Instagram @ayutingting92)
JAKARTA - Rumor kandasnya hubungan asmara antara Ayu Ting Ting dan Lettu Muhammad Fardhana semakin kencang berembus. Bahkan ibu kandung Ayu Ting Ting sudah mengunfollow akun Instagram milik ibu sambung Dhana, Rakaya, serta foto-foto kebersamaan mereka.

Di tengah rumor tersebut, muncul kembali ramalan Hard Gumay soal masa depan hubungan Ayu dan Dhana. Dalam akun YouTube milik Richard Lee yang diunggah pada Februari 2024, Hard Gumay sempat menyebut jika hubungan mereka tak akan berlangsung lama.

"Baik-baik saja awalnya, tetapi hati-hati belakangnya," ucap Hard Gumay dalam podcast dokter Richard Lee.

Selain itu, Hard Gumay juga menyinggung soal Ayu yang kurang bisa menahan diri. Termasuk soal Ayu yang dianggap tak sanggup menerima pasangan apa adanya.

Ayu Ting Ting

Hard Gumay pernah ramal hubungan Ayu Ting Ting dan Muhammad Fardhana hanya bertahan sebentar (Foto: Instagram @ayutingting92)

"Jadi saya pikir semua akan baik, akan cocok. Namun, asalkan dari Ayu bisa kontrol diri," jelasnya.

"Sebenarnya hubungan keduanya cocok, tetapi kontrol diri yang harus diubah. Kalau misalkan mau menerima apa adanya itu akan berlanjut, tetapi kalau tidak, ya selesai," pungkasnya.

Sampai saat ini, belum diketahui apakah memang benar hubungan Ayu dan Dhana benar-benar telah berakhir atau tidak. Namun, gelagat kedua orang tua Ayu menghindari wartawan, melakukan unfollow, serta menghapuus foto dengan calon besan, menjadi salah satu hal memperkuat dugaan pelantun 'Alamat Palsu' itu kembali gagal menikah.

(van)

