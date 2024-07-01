Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Sexy Goath Sebut Juliette Angela Ajukan 3 Poin Gugatan Cerai di PN Jaksel

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Senin, 01 Juli 2024 |18:06 WIB
Sexy Goath Sebut Juliette Angela Ajukan 3 Poin Gugatan Cerai di PN Jaksel
Sexy Goath ungkap 3 poin gugatan yang diajukan Juliette Angela (Foto: Instagram/sexygoath)
A
A
A

JAKARTA - Juliette Angela melayangkan gugatan cerai pada suaminya, Reinaldo Martin Diyo alias Sexy Goath. Gugatan tersebut dilayangkan olehnya sejak 19 Juni 2024 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Diketahui, ada tiga poin yang menjadi dasar wanita yang akrab disapa JeLo itu menggugat cerai Sexy Goath. Akan tetapi, pihak Sexy Goath hanya mengungkapkan salah satunya.

"Ada tiga poin secara garis besar. Bang Martin dianggap tidak bertanggung jawab," ujar Deddy DJ selaku kuasa hukum Martin Sexy Goath.

Kendati demikian, pihak Sexy Goath enggan menerima alasan tersebut. Sebab pihaknya sudah sempat membeberkan keretakan rumah tangga dipicu lantaran dugaan perselingkuhan yang dilakukan oleh JeLo.

Juliette Angela

Sexy Goath ungkap 3 poin gugatan yang diajukan Juliette Angela (Foto: Instagram)

"Padahal kalau kita runut ke belakang, beliau reaksi speak up karena istrinya pergi bersama laki-laki lain. Beliau speak up, artinya bertanggung jawab, nggak mungkin beliau speak up sampai ramai kaya gini," beber Deddy DJ.

Dugaan perselingkuhan JeLo dengan Anji yang dilontarkan Sexy Goath melalui media sosial, dianggap pihaknya membantah tuduhan wanita 23 tahun itu soal tanggung jawab selama pernikahan.

"Itu bentuk rasa tanggung jawab dari bang Martin pada JeLo, itu sudah terbantahkan," ucap Deddy DJ.

(van)

