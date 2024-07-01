Respons Menohok Fuji Usai Netizen Sebut Aura Maghrib dan Singgung Gala : Kampung!

JAKARTA - Fujianti Utami atau Fuji memberikan balasan menohok usai diejek aura magrib oleh netizen. Melalui unggahan Instagram pribadinya, Fuji membagikan tangkapan layar kolom komentar TikTok yang memperlihatkan komentar netizen yang nyinyir dengan menyebutnya sebagai 'Maghrib'.

Sebutan aura maghrib ini belakangan viral dengan konotasi negatif, dimana sebagai ejekan untuk sosok yang memiliki warna kulit gelap. Fuji tampaknya semakin geram sebab bukan hanya menyebut dirinya 'maghrib', netizen itu juga menyebut 'si yatim' yang diduga ditujukan kepada keponakannya, Gala Sky.

BACA JUGA: Fuji Tak Kapok Jadi Selebgram Meski Ditipu Miliaran Rupiah oleh Eks Manajer

"Astagfirullah maghrib kok si yatim nggak diajak sih," tulis akun Novi Sartika dikutip dari instagram story Fuji @fuji_an, Senin (1/7/2024).

Fuji membalas komentar itu dengan jawaban menohok dengan menyindir pemilik akun yang diduganya sengaja mencari perhatian demi mendapatkan uang.

"Butuh berapa? Sini aku yang bayar sayang, kamu BU (butuh uang) ya?," jawab Fuji.

Lalu, Fuji pun meluapkan kekesalannya dengan menuliskan keterangan unggahan "Kampung" karena geram dengan perilaku netizen tersebut.