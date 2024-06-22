Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Onadio Leonardo Pamer Foto Mesra Bareng Istri usai Diisukan Cerai

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Sabtu, 22 Juni 2024 |10:16 WIB
Onadio Leonardo pamer foto mesra dengan Beby (Foto: IG Onad)
JAKARTA - Onadio Leonardo alias Onad kini menepis rumor perpisahan antara dirinya dan sang istri, Beby Leonardo. Keduanya sempat diisukan akan berpisah setelah beredar curhatan Onad di media sosial.

Kini, Onad dan Beby justru tampil makin mesra. Bapak satu anak ini bahkan mengunggah foto kemesraan keduanya.

“Badai pasti berlalu, badai telah berlalu,” tulis Onad.

Dalam foto itu, terlihat Onad menggendong sang istri yang juga memeluknya. Onad dan Beby juga saling berciuman memamerkan kemesraan mereka.

Sebelumnya, Onad membuat heboh netizen karena mengunggah curhatan hatinya di Insta Story. Unggahan itu seolah mengungkap rasa kecewa Onad bahkan meminta untuk tak mengambil anaknya.

“Cuma mau bilang terima kasih, tapi jangan ambil anak gue ya,” tulisnya.

Istri Bakal Rayakan Tahun Baru Bareng Onadio Leonardo di Panti Rehabilitasi 
Istri Ungkap Rasa Rindu untuk Onadio Leonardo yang Jalani Rehabilitasi Narkoba
Polisi Ungkap Status Onadio Leonardo dalam Kasus Penyalahgunaan Narkotika
Onad Terjerat Kasus Narkoba, Coki Pardede: Gue Tak akan Tinggalkan Kalian
Onad Tersandung Kasus Narkoba, Husein Jafar: Semoga Sadar, Jera, dan Berubah!
Baru Sebulan Melahirkan, Beby Prisillia Terseret Kasus Narkoba Bersama Onadio Leonardo 
