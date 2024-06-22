Onadio Leonardo Pamer Foto Mesra Bareng Istri usai Diisukan Cerai

JAKARTA - Onadio Leonardo alias Onad kini menepis rumor perpisahan antara dirinya dan sang istri, Beby Leonardo. Keduanya sempat diisukan akan berpisah setelah beredar curhatan Onad di media sosial.

Kini, Onad dan Beby justru tampil makin mesra. Bapak satu anak ini bahkan mengunggah foto kemesraan keduanya.

“Badai pasti berlalu, badai telah berlalu,” tulis Onad.

Dalam foto itu, terlihat Onad menggendong sang istri yang juga memeluknya. Onad dan Beby juga saling berciuman memamerkan kemesraan mereka.

Sebelumnya, Onad membuat heboh netizen karena mengunggah curhatan hatinya di Insta Story. Unggahan itu seolah mengungkap rasa kecewa Onad bahkan meminta untuk tak mengambil anaknya.

“Cuma mau bilang terima kasih, tapi jangan ambil anak gue ya,” tulisnya.