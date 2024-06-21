Ade Govinda dan Ernie Zakri Sukses Bawa Lagunya Populer di Indonesia dan Malaysia

JAKARTA - Ade Govinda telah merilis kolaborasinya bersama salah satu diva asal Malaysia, Ernie Zakri, berjudul Masing Masing pada 3 November 2023. Kolaborasi ini tidak terjadi begitu saja; sebelumnya, Ernie Zakri telah berkolaborasi dengan band Govinda untuk lagu Hal Hebat dan mendapatkan respons positif di Indonesia maupun Malaysia.

Ade, yang juga pentolan band Govinda, dalam proyek solonya menggaet Ernie Zakri untuk mengulang kesuksesan sebelumnya. Formula tersebut terbukti berhasil diramu dengan baik oleh Ade dan Ernie, bersama dengan label MyMusic Records dan Universal Music Malaysia, sehingga menghasilkan pencapaian baru dalam karir Ade Govinda dan Ernie Zakri di Malaysia dan Indonesia.

Pada bulan Januari 2024, Ernie Zakri melakukan promosi di Indonesia bersama dengan Ade Govinda, sehingga menambah lebih banyak pendengar untuk lagu Masing Masing.

Lagu Masing Masing sendiri telah didengarkan sebanyak 3 juta kali di platform musik digital Spotify dan menduduki peringkat 6 dalam Spotify Top 50 Chart Malaysia. Tidak hanya di satu platform musik saja, Masing Masing juga berhasil menduduki peringkat 1 dalam chart Apple Music Top 100: Malaysia, bersaing dengan Taylor Swift dan Ariana Grande.

Video musiknya pun dalam waktu singkat, hanya 1 minggu setelah perilisan, telah mencapai 1 juta penonton di YouTube. Hingga saat ini, lagu yang ditulis oleh Ade Govinda tersebut sudah ditonton sebanyak 4 juta kali di YouTube.

Di Malaysia, Masing Masing menduduki peringkat 1 di radio Suria FM dan Era FM, serta masuk dalam TOP 10 Most Streamed Malay Singles In Malaysia oleh RIMCharts di peringkat #1. Pada 22 April 2024, Ernie Zakri mendapat penghargaan dari Persatuan Industri Rekaman Malaysia (RIM) atas pencapaian “Masing Masing” yang berhasil menduduki peringkat #1 di Gen FM Jakarta.

