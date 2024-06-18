Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Bintang Film Prancis Anouk Aimée Meninggal Dunia di Usia 92 Tahun

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Selasa, 18 Juni 2024 |22:08 WIB
Bintang Film Prancis Anouk Aimée Meninggal Dunia di Usia 92 Tahun
Bintang film Prancis Anouk Aimée meninggal dunia di usia 92 tahun (Foto: Getty Images - Variety)
JAKARTA - Bintang film asal Prancis, Anouk Aimée meninggal dunia di usia 92 tahun. Diketahui, Aimée merupakan seorang artis yang dikenal salah satunya lewat karyanya yakni film klasik European New Wave termasuk La Dolce Vita.

Melansir Guardian, Selasa (18/6/2024), Manuela Papatakis, putri Aimée mengumumkan berita tersebut di media sosial. Papatakis mengatakan dirinya berada di dekat sang ibunda saat tutup usia di Paris.

“Kami sangat sedih mengumumkan kepergian ibu saya. Saya berada di dekatnya ketika dia meninggal pagi ini, di rumahnya di Paris,” ungkap Papatakis.

Sayangnya, Manuela Papatakis belum mengungkap penyebab kematian sang ibunda yang merupakan bintang film legenda di Prancis.

Anouk Aimée (Twentieth Century Fox/Photofest)

Bintang film Prancis Anouk Aimée meninggal dunia di usia 92 tahun (Foto: Twentieth Century Fox/Photofest)

Sosok Aimée sendiri merupakan selebritis Prancis yang begitu tersohor. Lahir pada tahun 1932. Aimée mulai berakting sebagai Françoise Dreyfus, dan berperan dalam peran kecil dalam film pertamanya, The House Under the Sea, pada tahun 1946 pada usia 14 tahun.

