HOME CELEBRITY MUSIK

Mengintip Kemeriahan Matta x Feel Koplo di Opening UEFA EURO 2024 RCTI

Alan Pamungkas , Jurnalis-Rabu, 19 Juni 2024 |00:01 WIB
Mengintip Kemeriahan Matta x Feel Koplo di Opening UEFA EURO 2024 RCTI
Matta x Feel Koplo di RCTI (Foto: RCTI)
JAKARTA - Penonton terkejut oleh kemunculan Matta yang tiba-tiba di panggung bersama Feel Koplo pada Konser Pembukaan UEFA EURO 2024 yang tayang di RCTI pada tanggal 14 Juni 2024. Mereka menyanyikan lagu andalan mereka yang sempat booming di tahun 2007, "Ketahuan". Acara ini juga dimeriahkan oleh bintang tamu lainnya seperti Ghea Youbi, Jihan Audy, Armada, dan JKT48.

“HAH!? ADA MATTA BAND!? ADA MATTA BAND!?” ujar seorang penonton yang terkejut melihat band tahun 2000-an itu muncul setelah sekian lama vakum. “Ngerasa tua denger lagu ini,” sebut seorang netizen.

Mengintip Kemeriahan Matta x Feel Koplo di Opening UEFA EURO 2024 RCTI

Menariknya, "Ketahuan" yang dinyanyikan pada konser tersebut adalah versi Official Remix hasil kolaborasi antara Matta dan Feel Koplo. Remix ini telah dirilis sejak 17 Mei 2024 di seluruh platform streaming digital dan YouTube Feel Koplo.

Berawal dari penampilan bareng Sunu Matta di Berdendang Bergoyang dan Soundrenaline 2022, yang diikuti dengan kembalinya Matta di belantika musik Indonesia pada bulan Maret 2023, terjadilah kesepakatan dari kedua belah pihak untuk merilis remix versi Feel Koplo secara resmi. Setelah proses yang panjang, proyek ini terealisasi pada tahun 2024.

Pada tahun 2024 ini juga pertama kalinya Matta merilis lagu baru setelah 12 tahun vakum. Single tersebut berjudul “Yang Cantik Banyak Yang Nakal (Katanya)” yang dirilis 2 minggu sebelum "Ketahuan (Feel Koplo Remix)".

Feel Koplo mengatakan bahwa lagu "Ketahuan" sudah menjadi setlist andalan mereka sejak tahun 2018. Lagu ini selalu membuat penonton asik joget dan nyanyi bareng. Oleh karena itu, DJ ini mengajak Matta untuk menjadi bintang tamu kejutan dan menyanyikan "Ketahuan (Feel Koplo Remix)" perdana di Konser Pembukaan UEFA EURO 2024 RCTI.

(aln)

