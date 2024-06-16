PSSI Diprotes Ibnu Jamil Gegara Tak Beri Bangku VVIP ke Cristian Gonzales, Ini Kata Eva Gonzales

Ibnu Jamil protes ke PSSI gegara Christian Gonzales tak duduk di VVIP, ini kata Eva Gonzales (Foto: Instagram/el_locogoliadorcg10_)

JAKARTA - Pesepakbola Cristian Gonzales belakangan tengah menjadi perbincangan hangat. Bukan tanpa alasan, sebab video saat dirinya menonton Timnas Indonesia vs Filipina viral di media sosial.

Dalam video itu, Gonzales yang tampak tersenyum dengan tatapan haru menyaksikan juniornya berlaga, justru bikin netizen salah fokus. Salah satunya artis Ibnu Jamil.

Sebab, Gonzales tampak menonton dari tribun penonton, bukan bangku VVIP. Padahal, Gonzales merupakan salah satu legenda timnas Indonesia.

Dalam video unggahannya, Christian yang mengenakan jersey merah dan topi hitam itu terlihat tersenyum Timnas Indonesia berhasil menjebol gawang lawan.

Video Cristian Gonzales tersebut kemudian diunggah ulang oleh Ibnu Jamil dengan menyertakan sebuah pesan untuk PSSI. Menurutnya, tak selayaknya seorang mantan pemain Timnas Indonesia yang pernah berjuang mengharumkan nama Indonesia ditempatkan di tribun penonton.

"Ini protes keras untuk PSSI. Sudah seharusnya PSSI memberikan tempat yang layak untuk para eks pemain timnas. Mereka tidak perlu dikasihani. Tapi tolong hargai perjuangan mereka. Respect," ungkap Ibnu Jamil.

PSSI sendiri akhirnya buka suara. Komite Eksekutif (Exco) PSSI, Arya Sinulingga mengungkap bahwa PSSI akan memberikan tiket khusus untuk para legenda Timnas Indonesia ketika mereka memintanya. Hal ini telah dilakukan sejak tahun lalu ketika Tim Merah-Putih menghadapi Argentina pada 19 Juni 2023.

“Sejak melawan Argentina, setiap pemain legend membutuhkan tiket menonton timnas akan diberikan PSSI dengan menghubungi kesekjenan PSSI dan ini berjalan sampai kemarin melawan Filipina (kalau sebelumnya saya tidak berani mengklaim),” tulis Arya di Instagram-nya, @arya.m.sinulingga.

Tak berhenti sampai di sana, Cristian Gonzales beserta istri, Eva Gonzales akhirnya mengungkap kondisi yang sebenarnya terjadi di momen itu. Dalam sebuah program di televisi, Eva bereaksi dengan melempar candaan soal pernyataan Arya Sinulingga. Keluarga Gonzales sendiri tak mengetahui informasi mengenai fasilitas tiket dari PSSI itu.

"Menghubungi gimana, harusnya kan kita yang dihubungi. Saya juga gak tau apa-apa tentang itu (meminta tiket ke PSSI)," ungkap Eva dikutip dari unggahan Instagram @rumpi_ttv, Minggu (16/6/2024).

Eva beserta anak-anaknya mencoba untuk membeli tiket menonton Timnas Indonesia vs Filipina di babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 secara online tapi sudah ludes terjual.