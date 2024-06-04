Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah akan Pergi Haji Tahun Ini

Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah akan pergi Haji tahun ini (Foto: Instagram/attahalilintar)

JAKARTA - Atta Halilintar mengumumkan bahwa tahun ini dia dan Aurel Hermansyah akan pergi menunaikan ibadah haji. Kabar tersebut bahkan ia sampaikan melalui postingannya di Instagram.

Dalam postingan itu, Atta mengunggah beberapa foto saat ia dan keluarga menjalani kajian. Bahkan pada foto tersebut, Atta bersama keluarga kecilnya kompak memakai busana nuansa putih.

Atta mengatakan ini merupakan ibadah haji pertamanya bersama Aurel Hermansyah.

"Haji pertama ku dan istri.. kami datang ke rumah mu ya Allah," kata Atta dalam keterangan fotonya di Instagram @attahalilintar, Selasa (4/6/2024).

Atta mengaku kesempatan beribadah haji ini merupakan panggilan dari Allah. Namun ia mengaku belum pantas karena masih terlalu muda.

Kendati demikian, ia meminta doa kepada pengikutnya agar dilancarkan segala ibadahnya.

"Kami masih muda merasa belum pantas.. tapi Allah panggil. Semoga lancar," tambahnya.