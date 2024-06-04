Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah akan Pergi Haji Tahun Ini

Syifa Fauziah , Jurnalis-Selasa, 04 Juni 2024 |22:45 WIB
Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah akan Pergi Haji Tahun Ini
Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah akan pergi Haji tahun ini (Foto: Instagram/attahalilintar)
A
A
A

JAKARTAAtta Halilintar mengumumkan bahwa tahun ini dia dan Aurel Hermansyah akan pergi menunaikan ibadah haji. Kabar tersebut bahkan ia sampaikan melalui postingannya di Instagram.

Dalam postingan itu, Atta mengunggah beberapa foto saat ia dan keluarga menjalani kajian. Bahkan pada foto tersebut, Atta bersama keluarga kecilnya kompak memakai busana nuansa putih.

Atta mengatakan ini merupakan ibadah haji pertamanya bersama Aurel Hermansyah.

"Haji pertama ku dan istri.. kami datang ke rumah mu ya Allah," kata Atta dalam keterangan fotonya di Instagram @attahalilintar, Selasa (4/6/2024).

Atta mengaku kesempatan beribadah haji ini merupakan panggilan dari Allah. Namun ia mengaku belum pantas karena masih terlalu muda.

Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah

Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah akan pergi Haji tahun ini (Foto: Instagram/attahalilintar)


Kendati demikian, ia meminta doa kepada pengikutnya agar dilancarkan segala ibadahnya.

"Kami masih muda merasa belum pantas.. tapi Allah panggil. Semoga lancar," tambahnya.

