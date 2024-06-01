Slank hingga Maliq D'Essentials Bakal Meriahkan Jakarta Fair 2024

JAKARTA - Merayakan HUT Jakarta ke-497, Jakarta Fair alias Pekan Raya Jakarta akan kembali digelar di JIExpo, Kemayoran, Jakarta Pusat, pada 12 Juni hingga 14 Juli 2024.

Mengusung tema ‘Jakarta Fair Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional di Indonesia dan Mampu Bersaing di Pasar Dunia’, Jakarta Fair 2024 akan mendorong pemasaran produk-produk unggulan Tanah Air.

Ajang ini selalu diserbu pengunjung karena ada banyak diskon diberikan para exhibitor. Selain itu, pengunjung Jakarta Fair 2024 akan dihibur dengan pertunjukan musik yang menghadirkan sederet penyanyi dan band ternama Tanah Air.

Berikut line up Jakarta Fair 2024 selama 3 minggu perhelatannya:

12 Juni 2024: Okaay

13 Juni 2024: Diskopantera dan Feel Koplo

14 Juni 2024: Pasundan 17, Gangstarasta, dan Tony Q