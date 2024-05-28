Asty Ananta Bantah Menikah Beda Agama: Alhamdulillah, Kami Satu Iman

JAKARTA - Artis Asty Ananta akhirnya menjawab rasa penasaran publik terkait pernikahannya dengan Hendra Suyanto. Kabarnya, sang presenter menjalani pernikahan beda agama dengan pengusaha keturunan Tionghoa tersebut.

Dalam wawancara dengan Melaney Ricardo, Asty menegaskan, pernikahannya dengan Hendra yang terjadi pada 2 Oktober 2016 itu berlangsung secara Islam. Artinya, sang suami memeluk agama Islam sebelum mereka menikah.

“Alhamdulillah, kami satu iman. Kalau kami beda agama bagaimana dia bisa umrah?” ujar Asty Ananta seperti dikutip dari podcast YouTube Melaney Ricardo pada Selasa (28/5/2024).

Presenter kelahiran Semarang itu kemudian mengungkapkan alasannya tidak pernah membahas masalah agama sang suami di ruang publik atau kepada media. Dia menilai, agama adalah perjalanan spiritual yang sangat holistik.

“Saya dan suami merasa, masalah keyakinan dan ketuhanan akan terasa lebih indah ketika kami menjalaninya secara private. Agama bukan sebuah pembuktian kepada siapapun,” katanya menambahkan.

Meski menganggap agama sebagai ranah pribadi, namun Asty Ananta membagikan momen umrahnya bersama suami. Dalam unggahannya. dia mengaku, bisa menjalani bulan puasa tahun ini di Tanah Suci.

“Alhamdulillah, ya Allah kami diizinkan beribadah dan berziarah di Madinah. Kota suci yang indah dan bercahaya dengan segala keistimewaannya. Begitu banyak kenikmatan yang kami rasakan,” tuturnya.*

(SIS)