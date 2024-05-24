Produk Perawatan Berkualitas, Ini Kisah Perjalanan Avoskin bersama Shopee

JAKARTA, Okezone - Kehadiran beragam tren kosmetik dan perawatan kulit yang semakin populer dan digandrungi, membuat industri kecantikan Indonesia berkembang pesat. Hal ini mendorong permintaan masyarakat akan produk kecantikan lokal untuk semakin kreatif dengan mengedepankan kualitas bahan baku yang baik.

Melihat adanya peluang yang menjanjikan ini lantas mendorong Anugrah Pakerti selaku Founder Avoskin untuk mendirikan brand lokal kecantikan Avoskin pada tahun 2014. Terinspirasi dari kata ‘Avocado’ yang mencerminkan unsur natural, Avoskin ingin memastikan konsumennya bisa merasakan produk skincare yang aman dengan memanfaatkan bahan dari alam. Kini, perkembangan teknologi juga mempermudah proses distribusi dan akses konsumen terhadap berbagai produk kecantikan. Melalui platform online seperti Shopee, turut menunjang pertumbuhan UMKM dan brand lokal untuk memperluas pangsa pasar melalui fitur dan program yang ditawarkan.

Founder Avoskin, Anugrah Pakerti, mengatakan, awal kisah hadirnya Avoskin ini karena kami menemukan situasi dimana beberapa konsumen masih mencoba produk yang belum terjamin keamanannya hingga berbahaya buat kulit mereka. Maka dari itu, Avoskin hadir untuk menyajikan skincare lokal yang mengedepankan bahan berkualitas tinggi dengan harga terjangkau.

"Saat peluncuran nya, Avoskin fokus pada produk basic seperti pelembab, namun seiring berjalannya waktu mulai menghadirkan cleanser dan produk lainnya. Hingga pada tahun 2016, Avoskin merilis Perfect Hydrating Treatment Essence (PHTE) dan berhasil membuat Avoskin dilirik oleh pasar Indonesia lebih besar lagi. Dan sejak awal, brand kami sendiri lebih berfokus pada penjualan online sehingga memudahkan orang untuk mencoba produk kami, termasuk salah satu langkah strategis kami adalah bergabung dengan platform Shopee,” ucapnya.

Produk-produk yang saat ini diproduksi oleh Avoskin sangat variatif dan bisa digunakan unisex, baik wanita maupun pria. Avoskin berkreasi untuk merilis setiap produknya sesuai dengan kebutuhan dan preferensi konsumen yang beragam. Melalui bisnisnya, Avoskin berkomitmen untuk mengambil peran dalam memberikan dampak positif bagi masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja dan kontribusi terhadap perekonomian lokal.