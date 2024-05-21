Yovie and Nuno Injak Usia 23 Tahun, Ini Harapan sang Personel

JAKARTA - Yovie and Nuno telah mencapai usai 23 tahun. Yovie & Nuno sebelumnya bernama Yovie & The Nuno didirikan di Bandung, Jawa Barat dengan digawangi oleh Yovie Widianto, Dudi Oris, Diat, Yuke dan Rere pada formasi awal berdirinya dengan mengusung nama Yovie & The Nuno pada Maret 2001.

Muchamad Ahadiyat, salah satu personel Yovie and Nuno tak menyangka bisa bertahan selama ini. Yovie and Nuno telah mengalami pasang surut di belantika musik Indonesia.

"Buat saya pribadi ada di Yovie and Nuno selama 23 tahun, sudah jadi suatu anugerah yang mungkin buat orang lain tidak gampang berada di titik ini. Dari Yovie and Nuno belum jadi apa-apa sampai kita bisa mendapatkan beberapa pencapaian yang luar biasa buat prestasi YN," ucap pria yang akrab disapa Kang Dhyat tersebut.

"Saya juga jadi saksi perjalanan Yovie and Nuno dari awal banget, ngalamin ganti 4 org vokalis dan 4 org player instrument di 23 tahun ini. Alhamdulillah, dengan ada kejadian-kejadian di perjalanan Yovie and Nuno, buat saya jadi motivasi untuk membuktikan YN bisa bertahan, dan mudah-mudah seperti pencapaian yang lebih lagi," sambungnya.