HOME CELEBRITY TV SCOOP

Dimas Anggara Ungkap Adegan Favorit dalam Series Kartu Keluarga

Naufal Rafi Alhuda , Jurnalis-Jum'at, 17 Mei 2024 |20:15 WIB
Dimas Anggara Ungkap Adegan Favorit dalam Series <i>Kartu Keluarga</i>
Dimas Anggara ungkap adegan favoritnya dalam Kartu Keluarga. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA – Aktor Dimas Anggara menjadi satu dari deretan aktor ternama yang ikut membintangi series terbaru Vision+, Kartu Keluarga. Dia dipercaya memerankan karakter Ambardi, pria yang terlibat pernikahan palsu dengan seorang single mother. 

Dimas mengaku, tidak menemukan banyak kesulitan dalam menghidupkan karakter Ambardi. “Ada lah beberapa tantangan. Tapi bisa ditangani karena team work kita bagus,” ujar bapak dua anak tersebut kepada tim Vision+. 

Suami Nadine Chandrawinata itu juga mengungkapkan salah satu adegan favoritnya dalam series Kartu Keluarga. “Sebenarnya banyak. Tapi kalau diminta pilih satu, mungkin adegan pas semua cast sedang kumpul bareng. Itu seru banget,” katanya. 

Proyek arahan Sukhdev Singh ini menawarkan cerita ringan dan menghibur, namun sangat menyentuh hati. Selain Dimas Anggara, series ini juga dibintangi Roy Marten, Tio Pakusadewo, Tora Sudiro, dan Bunga Zainal. 

Anda yang penasaran dengan akting Dimas Anggara sebagai Ambardi dalam series Kartu Keluarga bisa segera menontonnya di Vision+. Karena itu, jangan lupa untuk mengunduh aplikasinya lewat Play Store dan App Store di sini

Dimas Anggara ungkap adegan favoritnya dalam Kartu Keluarga. (Foto: MNC Media)

Delapan episodenya dapat Anda akses eksklusif dengan berlangganan Vision+ Premium yang menawarkan ragam original series, Video on Demand dari berbagai genre, serta channel lokal dan internasional dengan film dan program TV kelas dunia. 

Vision+, Happiness, Anytime, Anywhere.*

(SIS)

