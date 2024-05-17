Dimas Anggara Ungkap Adegan Favorit dalam Series Kartu Keluarga

JAKARTA – Aktor Dimas Anggara menjadi satu dari deretan aktor ternama yang ikut membintangi series terbaru Vision+, Kartu Keluarga. Dia dipercaya memerankan karakter Ambardi, pria yang terlibat pernikahan palsu dengan seorang single mother.

Dimas mengaku, tidak menemukan banyak kesulitan dalam menghidupkan karakter Ambardi. “Ada lah beberapa tantangan. Tapi bisa ditangani karena team work kita bagus,” ujar bapak dua anak tersebut kepada tim Vision+.

Suami Nadine Chandrawinata itu juga mengungkapkan salah satu adegan favoritnya dalam series Kartu Keluarga. “Sebenarnya banyak. Tapi kalau diminta pilih satu, mungkin adegan pas semua cast sedang kumpul bareng. Itu seru banget,” katanya.

Proyek arahan Sukhdev Singh ini menawarkan cerita ringan dan menghibur, namun sangat menyentuh hati. Selain Dimas Anggara, series ini juga dibintangi Roy Marten, Tio Pakusadewo, Tora Sudiro, dan Bunga Zainal.

(SIS)