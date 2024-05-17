Perjalanan Tengah Tahun, Shopee dan JKT48 Bawa Keceriaan dan Inspirasi di 6.6 Great Mid-Year Sale

JAKARTA- Sambut keseruan tengah tahun, Shopee meluncurkan kampanye Shopee 6.6 Great Mid-Year Sale yang berlangsung sejak 13 Mei hingga 6 Juni 2024 nanti. Pertengahan tahun menjadi waktu yang tepat bagi individu untuk berhenti sejenak, merayakan pencapaian yang telah dilakukan setelah 5 bulan, kembali mengisi motivasi dan memperhatikan apa yang perlu dikembangkan untuk melanjutkan perjalanan hingga akhir tahun nanti. Hal ini kerap disebut dengan Mid-Year Reset atau refleksi tengah tahun.

Daniel Minardi, Director of Business Partnership Shopee Indonesia mengatakan, hadirnya kampanye 6.6 Great Mid-Year Sale ini memang berangkat dari pemahaman, bahwa pertengahan tahun merupakan momen penting untuk menilai kembali relevansi dari sebuah tujuan ataupun evaluasi dari sebuah upaya. Dengan ragam produk pilihan, kami berupaya memenuhi kebutuhan pengguna, baik dalam menyusun strategi yang efektif dan efisien, maupun menemani perjalanan pengguna.

"Kami harap, bukan hanya sekadar platform belanja, tetapi kampanye ini juga menjadi ruang harapan tengah tahun bagi seluruh ekosistem; teman setiap dalam mengeksplorasi diri bagi pembeli, memberikan semangat bagi pelaku usaha lokal untuk terus berkembang dan ruang berkreasi bagi para konten kreator,” ucapnya.

Setelah menjalankan berbagai rutinitas, refleksi tengah tahun merupakan langkah penting dalam setiap perjalanan. Tidak hanya merayakan pencapaian diri, waktu ini juga dimanfaatkan untuk melakukan introspeksi terhadap resolusi yang ingin dituju. Maka dari itu, menemani pengguna dalam proses evaluasi diri tengah tahun, kampanye 6.6 Great Mid-Year Sale hadir dengan deretan kejutan yang bertujuan untuk mendukung para pengguna dalam memenuhi kebutuhan menjadi lebih mudah, kapanpun, dan dimanapun dengan penawaran utama, antara lain;

Gratis Ongkir Rp 0: Pengguna bisa mendapatkan Gratis Ongkir tanpa minimum belanja setiap hari selama kampanye berlangsung.