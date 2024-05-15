Ricky Harun Salah Isi Bensin Gegara Petugas SPBU Tak Paham Kode

JAKARTA - Ricky Harun mengalami kejadian kocak saat mengisi bensin kendaraannya di pom bensin. Melalui akun Instagram, suami Herfiza Novianti ini mengaku salah isi bensin karena salah paham dengan petugas SPBU.

Awalnya Ricky Harun meminta petugas mengisi bensinnya pertamax sebesar Rp300 ribu.

Ricky pun menggunakan kode dari Pertamax, yaitu 92 dan mengisi dengan jumlah 300. Namun si petugas malah mengisi bensin dengan jumlah Rp92.300.

"Jadi ceritanya lucu banget guys. Gue: Mbak, 92, 300 ya. Mbaknya: Apa? Okee kak," tulis Ricky Harun di Instagram @rickyharun, Selasa, 14 Mei 2024.

Ricky Harun salah isi bensin gegara petugas SPBU tak paham kode (Foto: Instagram/rickyharun)





"Akhirnya selesailah isi bensin (kok cepet banget)," sambungnya.

Ricky Harun sempat terkejut saat petugas menunjukkan total debit yang harus dibayarkan yaitu Rp92.300.

"Mbaknya: ini kak (nunjukin debitnya) Rp92.300. Gue: loh kok Rp92.300 mba? Mbaknya: tadi kan 92, 300 kak. Gue: bukan gitu mbak, 92 (Pertamax) Rp300 ribu, gitu," jelas Ricky Harun.

"Yang salah siapa guys? Hahahahah," tutup Ricky Harun.

Unggahan Ricky Harun pun dipenuhi berbagai macam komentar. Banyak dari netizen yang menyalahkan Ricky Harun dan meminta untuk memperbaiki caranya dalam berkomunikasi. Terlebih dengan perempuan, tidak perlu berbicara menggunakan kode-kode.