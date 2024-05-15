Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Ricky Harun Salah Isi Bensin Gegara Petugas SPBU Tak Paham Kode

Nurul Amanah , Jurnalis-Kamis, 16 Mei 2024 |10:05 WIB
Ricky Harun Salah Isi Bensin Gegara Petugas SPBU Tak Paham Kode
Ricky Harun salah isi bensin gegara petugas SPBU tak paham kode (Foto: Instagram/rickyharun)
A
A
A

JAKARTA - Ricky Harun mengalami kejadian kocak saat mengisi bensin kendaraannya di pom bensin. Melalui akun Instagram, suami Herfiza Novianti ini mengaku salah isi bensin karena salah paham dengan petugas SPBU.

Awalnya Ricky Harun meminta petugas mengisi bensinnya pertamax sebesar Rp300 ribu. 

Ricky pun menggunakan kode dari Pertamax, yaitu 92 dan mengisi dengan jumlah 300. Namun si petugas malah mengisi bensin dengan jumlah Rp92.300.

"Jadi ceritanya lucu banget guys. Gue: Mbak, 92, 300 ya. Mbaknya: Apa? Okee kak," tulis Ricky Harun di Instagram @rickyharun, Selasa, 14 Mei 2024.

Ricky Harun

Ricky Harun salah isi bensin gegara petugas SPBU tak paham kode (Foto: Instagram/rickyharun)


"Akhirnya selesailah isi bensin (kok cepet banget)," sambungnya.

Ricky Harun sempat terkejut saat petugas menunjukkan total debit yang harus dibayarkan yaitu Rp92.300. 

"Mbaknya: ini kak (nunjukin debitnya) Rp92.300. Gue: loh kok Rp92.300 mba? Mbaknya: tadi kan 92, 300 kak. Gue: bukan gitu mbak, 92 (Pertamax) Rp300 ribu, gitu," jelas Ricky Harun.

"Yang salah siapa guys? Hahahahah," tutup Ricky Harun.

Unggahan Ricky Harun pun dipenuhi berbagai macam komentar. Banyak dari netizen yang menyalahkan Ricky Harun dan meminta untuk memperbaiki caranya dalam berkomunikasi. Terlebih dengan perempuan, tidak perlu berbicara menggunakan kode-kode.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/15/33/2983882/ricky-harun-belum-paksakan-anak-puasa-seharian-7DNeeUFgRW.jpg
Ricky Harun Belum Paksakan Anak Puasa Seharian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/15/33/2983580/ricky-harun-akui-honor-di-dunia-akting-untuk-tambah-modal-berbisnis-tEQr3pMKyo.jpg
Ricky Harun Akui Honor di Dunia Akting Untuk Tambah Modal Berbisnis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/03/33/2876142/jadi-pekerja-kantoran-ricky-harun-bakal-pensiun-dari-dunia-hiburan-tDKWHR7pOH.jpg
Jadi Pekerja Kantoran, Ricky Harun Bakal Pensiun dari Dunia Hiburan?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/02/206/2875988/main-film-lagi-ricky-harun-kaki-gemetaran-kayak-demam-panggung-s5EmAZSUBQ.jpg
Main Film Lagi, Ricky Harun: Kaki Gemetaran Kayak Demam Panggung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/05/14/33/2813609/ricky-harun-bikin-salah-fokus-di-resepsi-jessica-mila-titisan-serigala-beneran-QlVUf3NF80.jpg
Ricky Harun Bikin Salah Fokus di Resepsi Jessica Mila: Titisan Serigala Beneran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/04/11/33/2796834/ricky-harun-ungkap-perjuangan-untuk-bisa-umrah-usai-menonton-piala-dunia-di-qatar-05IirHb4FE.jpg
Ricky Harun Ungkap Perjuangan untuk Bisa Umrah, Usai Menonton Piala Dunia di Qatar
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement