Avoskin Ajak Mahasiswa UI Tampil Lebih Percaya Diri dan Glow Up di Klaklik Connection

JAKARTA - Mahasiswa Universitas Indonesia cukup antusias saat hadir di acara Klaklik Connection. Kurang lebih ada sekitar 400 mahasiswa yang hadir dalam event Klaklik untuk mendapatkan ilmu baru.

Diketahui, event ini merupakan yang keempat kalinya digelar oleh Klaklik yang berada di bawah naungan MNC Pictures. Berkolaborasi bersama Avoskin, acara ini digelar dengan tema ‘Be Confident Be Glow Up’.

CEO of Avoskin Anugrah Pakerti mengungkap bahwa melalui acara ini, ia mengajak para generasi muda untuk lebih percaya diri untuk meningkatkan kemampuan diri dan bisa glow up bersama.

“Kolaborasi yang sangat luar biasa karena telah berjalan kesekian kali. Intinya adalah untuk mengajak orang lebih percaya diri dan bisa glow up. Artinya percaya diri untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan dari seluruh audiens yang hadir,” kata Anugrah Pakerti kepada awak media saat ditemui di Pusgiwa UI, Selasa (14/5/2024).

Avoskin ajak mahasiswa UI tampil lebih percaya diri dan glw up di Klaklik Connection (Foto: Devi Pattricia/MPI)





Anugrah Pakerti menjelaskan bahwa glow up bukan hanya dari luar atau penampilan saja, melainkan juga dengan memberikan kemampuan terbaik para mahasiswa melalui partisipasinya dalam aplikasi Klaklik.

“Glow up artinya dari luar maupun dalam, dari dalam dengan mengeluarkan kemampuan terbaik melalui partisipasinya di Klaklik untuk menyumbangkan konten dan ide. Glow up dari luar itu memiliki kulit yang glowing, artinya sehat,” ujarnya.

Acara ini juga dimeriahkan dengan tips membuat CV yang baik dan benar dari HRD MNC. Selain itu, aktor Eric Estrada juga ikut memeriahkan acara ini dengan cerita dan humor yang menghibur para mahasiswa.