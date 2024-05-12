Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Cinta Laura Beberkan Pentingnya Keterlibatan Insan Perfilman Indonesia di Festival Film Dunia

Nurul Amanah , Jurnalis-Senin, 13 Mei 2024 |03:30 WIB
Cinta Laura Beberkan Pentingnya Keterlibatan Insan Perfilman Indonesia di Festival Film Dunia
Cinta Laura beberkan pentingnya insan perfilman Indonesia hadir di festival film dunia (Foto: IST)
A
A
A

JAKARTA - Cinta Laura mendapat kehormatan untuk kembali menghadiri Cannes Film Festival di Prancis. Perempuan 30 tahun ini pun begitu antusias untuk hadir di festival film bergengsi kelas dunia pada 14 Mei 2024 mendatang.

Jelang keberangkatannya, Cinta pun sempat mengungkap soal stigma negatif yang ada di benak masyarakat ketika mengetahui bahwa insan perfilman tanah air berkesempatan menghadiri berbagai festival film kelas dunia. Bukannya merasa bangga, segelintir orang kerap mencibir bahwa momen itu hanyalah untuk ajang pamer eksistensi semata karena berkesempatan untuk melenggang di red carpet festival film tersebut.

"Mungkin bagi orang yang pesimis banyak yang berpikir Cannes Film Festival selain penayangan film, 'bukankah itu hanya ajang orang menunjukkan kekerenan mereka di red carpet?' melalui fashion, mungkin kalau kita mau berpikir negatif bisa dilihat seperti itu," ungkap Cinta Laura saat konferensi pers di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, baru-baru ini.

Padahal, lebih dari itu, kekasih Arya Vasco ini merasa bahwa seni dapat menjadi representasi dari suatu negara sehingga memiliki kekuatan dan pengaruh besar untuk mengubah persepsi publik akan negara tersebut.

Cinta Laura dan Putri Marino (MPI)

Cinta Laura beberkan pentingnya insan perfilman Indonesia hadir di festival film dunia (Foto: Nurul/MPI)

"Tapi aku merasa perfilman, fashion, seni dalam bentuk apapun memiliki power yang luar biasa mengubah persepsi masyarakat terhadap suatu negara, suatu komunitas, suatu kelompok-kelompok manusia," ungkapnya.

Ketika muncul isu-isu miring, pemberitaan negatif hingga stigma buruk terhadap Indonesia, kehadiran talenta-talenta berbakat di ajang bergengsi seperti festival film kelas dunia ini tentu bisa mengubah stigma itu. Talenta berbakat ini bisa menjadi representasi kehebatan Indonesia dan menepis isu-isu negatif tentang ibu pertiwi ini.

"Dengan kita hadir dalam event-event seperti ini begitu jugalah kita menunjukkan keberagaman negara kita, menunjukkan talenta yang ada di negara kita dan juga menunjukkan kehebatan yang ada di negara kita sehingga membantah semua stereotip dan berita-berita buruk yang ada di luar sana," ungkapnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/33/3180472/cinta_laura_dan_arya_vasco-CKwH_large.jpg
Arya Vasco Akui Belum Ada Target Menikah meski Sudah Bertemu Keluarga Cinta Laura di Jerman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/10/33/3146198/cinta_laura-N0WM_large.jpg
Cinta Laura Tolak Tambang Nikel di Raja Ampat: Kemajuan untuk Siapa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/17/33/3139755/syahrini-YcQK_large.jpg
Melenggang di Cannes Film Festival 2025, Syahrini Dapat Penghargaan dari UNESCO
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/17/33/3139738/cinta_laura-6h0i_large.jpg
Cinta Laura Tampil Memukau di Cannes Film Festival 2025, Tuai Pujian Netizen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/03/33/3110017/cinta_laura-OrAw_large.jpg
Cinta Laura Bersih-bersih Sampah di Jakarta Bareng Fans, Netizen Salut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/20/206/3097406/cinta_laura-91Rb_large.jpg
Cinta Laura Nekat Lakukan Adegan Ekstrem Tanpa Pemeran Pengganti di Film Panggonan Wingit 2
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement