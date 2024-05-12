Cinta Laura Beberkan Pentingnya Keterlibatan Insan Perfilman Indonesia di Festival Film Dunia

JAKARTA - Cinta Laura mendapat kehormatan untuk kembali menghadiri Cannes Film Festival di Prancis. Perempuan 30 tahun ini pun begitu antusias untuk hadir di festival film bergengsi kelas dunia pada 14 Mei 2024 mendatang.

Jelang keberangkatannya, Cinta pun sempat mengungkap soal stigma negatif yang ada di benak masyarakat ketika mengetahui bahwa insan perfilman tanah air berkesempatan menghadiri berbagai festival film kelas dunia. Bukannya merasa bangga, segelintir orang kerap mencibir bahwa momen itu hanyalah untuk ajang pamer eksistensi semata karena berkesempatan untuk melenggang di red carpet festival film tersebut.

"Mungkin bagi orang yang pesimis banyak yang berpikir Cannes Film Festival selain penayangan film, 'bukankah itu hanya ajang orang menunjukkan kekerenan mereka di red carpet?' melalui fashion, mungkin kalau kita mau berpikir negatif bisa dilihat seperti itu," ungkap Cinta Laura saat konferensi pers di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, baru-baru ini.

Padahal, lebih dari itu, kekasih Arya Vasco ini merasa bahwa seni dapat menjadi representasi dari suatu negara sehingga memiliki kekuatan dan pengaruh besar untuk mengubah persepsi publik akan negara tersebut.

Cinta Laura beberkan pentingnya insan perfilman Indonesia hadir di festival film dunia (Foto: Nurul/MPI)

"Tapi aku merasa perfilman, fashion, seni dalam bentuk apapun memiliki power yang luar biasa mengubah persepsi masyarakat terhadap suatu negara, suatu komunitas, suatu kelompok-kelompok manusia," ungkapnya.

Ketika muncul isu-isu miring, pemberitaan negatif hingga stigma buruk terhadap Indonesia, kehadiran talenta-talenta berbakat di ajang bergengsi seperti festival film kelas dunia ini tentu bisa mengubah stigma itu. Talenta berbakat ini bisa menjadi representasi kehebatan Indonesia dan menepis isu-isu negatif tentang ibu pertiwi ini.

"Dengan kita hadir dalam event-event seperti ini begitu jugalah kita menunjukkan keberagaman negara kita, menunjukkan talenta yang ada di negara kita dan juga menunjukkan kehebatan yang ada di negara kita sehingga membantah semua stereotip dan berita-berita buruk yang ada di luar sana," ungkapnya.