Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Raja dan Ratu, Single Romantis Ashira Zamita yang Terinspirasi dari Pengalaman Pribadi

Naufal Rafi Alhuda , Jurnalis-Sabtu, 04 Mei 2024 |00:21 WIB
Raja dan Ratu, Single Romantis Ashira Zamita yang Terinspirasi dari Pengalaman Pribadi
Ashira Zamita rilis single romantis Raja dan Ratu. (Foto: Warner Music Indonesia)
A
A
A

JAKARTA – Ashira Zamita merilis single baru berjudul Raja dan Ratu. Menariknya, dia menyelipkan lirik romantis yang diangkat dari kisah nyata dalam lagu bergenre ballad Pop tersebut. 

Lagu tersebut berkisah tentang rasa cinta yang dirasakan Ashira setelah berkenalan dengan seseorang dalam waktu singkat. Kisahnya tentang bagaimana kaum hawa cenderung berharap di awal hubungan. 

“Lirik lagu ini aku tulis berdasarkan pengalaman pribadi yang kutulis dalam diary sekitar tahun 2018,” ujar penyanyi asal Jakarta tersebut dalam keterangan persnya, pada 3 Mei 2024. 

Dalam menggarap lagu Raja dan Ratu, Ashira Zamita menggandeng Petra Sihombing sebagai produser. Mereka merampungkan rekaman lagu berdurasi 4 menit tersebut di Ubud, Bali. 

Ashira Zamita rilis single romantis Raja dan Ratu. (Foto: Warner Music Indonesia)

“Selama rekaman, Petra memberikan banyak masukan, terutama di bagian chorus dan bridge lagu,” tuturnya menambahkan. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/205/3183012//album_nuca-1wRG_large.jpg
Eunoia Rilis Akhir November, Nuca Cerita tentang Keindahan Tiap Fase Hidup
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/205/3182845//kenriz-0hZI_large.jpg
Kenriz Siapkan Single Baru, Berharap Bisa Rilis Lagu Sendiri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/205/3182831//anneth_delliecia-7WQH_large.jpeg
Jelang Natal, Anneth Delliecia Rilis Single Oh Santa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/205/3182717//hanin_dhiya-f51p_large.jpg
Hanin Dhiya Meriahkan Music Zone by Global Radio, Ajak Penonton Galau Bareng
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/205/3181183//album_perdana_nuca-o8Yq_large.jpg
Nuca Bakal Rilis Album Perdana Akhir November 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/33/3179311//shakirra_vier-mC7M_large.jpg
Dari Bandung ke Jakarta demi Nyanyi, Shakirra Tetap Prioritaskan Sekolah
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement