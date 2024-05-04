Raja dan Ratu, Single Romantis Ashira Zamita yang Terinspirasi dari Pengalaman Pribadi

JAKARTA – Ashira Zamita merilis single baru berjudul Raja dan Ratu. Menariknya, dia menyelipkan lirik romantis yang diangkat dari kisah nyata dalam lagu bergenre ballad Pop tersebut.

Lagu tersebut berkisah tentang rasa cinta yang dirasakan Ashira setelah berkenalan dengan seseorang dalam waktu singkat. Kisahnya tentang bagaimana kaum hawa cenderung berharap di awal hubungan.

“Lirik lagu ini aku tulis berdasarkan pengalaman pribadi yang kutulis dalam diary sekitar tahun 2018,” ujar penyanyi asal Jakarta tersebut dalam keterangan persnya, pada 3 Mei 2024.

Dalam menggarap lagu Raja dan Ratu, Ashira Zamita menggandeng Petra Sihombing sebagai produser. Mereka merampungkan rekaman lagu berdurasi 4 menit tersebut di Ubud, Bali.

“Selama rekaman, Petra memberikan banyak masukan, terutama di bagian chorus dan bridge lagu,” tuturnya menambahkan.