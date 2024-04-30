Anak Kedua Asri Welas Mulai Bisa Berinteraksi di Ultahnya yang Ke-7

JAKARTA - Anak kedua Asri Welas, Rayyan Gibran Ridha Rahardja, baru saja berulang tahun yang ke-7 pada 12 April 2024. Di momen pertambahan usianya itu, Asri Welas merayakan ulang tahun Ibran bersama teman-teman dari sang anak.

"Anakku hari ini ulang tahun di Kemang, mengundang 50-an anak lah teman-temannya dia," kata Asri Welas di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, belum lama ini.

Asri Welas juga mengungkapkan perkembangan anak keduanya yang diketahui menderita katarak sejak lahir.

Saat ini, Ibran sapaan akrabnya sudah mau berinteraksi, dan mulai menyukai lagu dan bermain piano.

"Dia udah mulai berinteraksi, udah mulai senang sama lagu jadi dia denger lagu dia langsung aplikasikan ke pianonya cepat sekali, dia punya piano kecil sekali, sedang sampai yang beneran," ungkap Asri Welas.

Ibu tiga anak ini juga bersyukur karena kondisi pendengaran Gibran sudah jauh lebih baik. Meski perkembangannya masih seperti anak usia lima tahun.

"Pendengaran dia baik sekali so far dia ulang tahun ke 7 tahun tapi perkembangan seperti anak usia 5 tahun tapi terus dia naik," tutur Asri Welas.

