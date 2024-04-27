Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Kisah Sri Widuri dan Ambardi: Dua Jiwa Beda Kepribadian Bersatu di Series Kartu Keluarga

Alan Pamungkas , Jurnalis-Sabtu, 27 April 2024 |18:01 WIB
Kisah Sri Widuri dan Ambardi: Dua Jiwa Beda Kepribadian Bersatu di Series Kartu Keluarga
Vision+ Kartu Keluarga (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA - Serial terbaru Vision+ Originals berjudul Kartu Keluarga menghadirkan dua karakter utama yang menarik untuk disimak, Sri Widuri yang diperankan oleh Bunga Zainal dan Ambardi yang diperankan oleh Dimas Anggara. Kedua karakter ini memiliki latar belakang yang berbeda, namun sama-sama menunjukkan ketegaran dan kegigihan dalam menghadapi hidup.

Diceritakan Sri Widuri adalah seorang janda anak satu yang gigih berjuang untuk memberikan pendidikan terbaik bagi anaknya, Jarot. Kehidupannya sebagai janda tidak membuatnya patah semangat. Ia bekerja keras demi memastikan Jarot mendapatkan pendidikan terbaik.

Kisah Sri Widuri dan Ambardi: Dua Jiwa Beda Kepribadian Bersatu di Series Kartu Keluarga

Sri Widuri digambarkan sebagai wanita yang tegar dan pantang menyerah. Ia memiliki tekad yang kuat untuk memberikan kehidupan yang layak bagi anaknya. Ia tidak takut untuk bekerja keras dan mengambil risiko demi mencapai tujuannya.

Sementara, Ambardi adalah seorang duda yang sukses dalam karirnya. Ia memiliki usaha batik yang berkembang pesat dan hidup berkecukupan. Namun, di balik kesuksesannya, Ambardi menyimpan kesedihan dan luka batin dari kegagalan rumah tangganya.

Ambardi memilih untuk melampiaskan kesedihannya dengan bekerja keras. Ia berusaha untuk melupakan masa lalunya dengan fokus pada karirnya. Namun, luka batinnya masih membekas dan mempengaruhi interaksinya dengan orang lain.

Meskipun memiliki latar belakang yang berbeda, Sri Widuri dan Ambardi memiliki beberapa kesamaan. Series Kartu Keluarga tidak hanya menyajikan cerita yang fresh dan menarik, tetapi juga dikemas dengan humor yang segar dan menghibur. Komedi yang disajikan ringan dan memiliki pesan moral yang kuat.

Kartu Keluarga akan segera hadir di Vision+. Nantikan informasi lebih lanjut mengenai tanggal rilis dan trailer resminya segera!

Download aplikasi Vision+ sekarang dan jangan lupa berikan rating bintang 5 di Play Store. Bagikan pengalaman terbaik streaming Anda di Vision+!

