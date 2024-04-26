Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Usai Dihujat Netizen, Zita Anjani Ledek Teman yang Minum Produk Pro Israel

Nurul Amanah , Jurnalis-Jum'at, 26 April 2024 |12:52 WIB
Usai Dihujat <i>Netizen</i>, Zita Anjani Ledek Teman yang Minum Produk Pro Israel
Usai dihujat netizen, Zita Anjani ledek teman yang minum produk pro Israel. (Foto: Instagram/@andreaschau)
A
A
A

MAKKAH - Zita Anjani ramai dihujat usai mengunggah foto gelas kopi Starbucks saat menjalankan ibadah umrah di Tanah Suci. Putri Zulkifli Hasan tersebut dikritik karena memamerkan produk yang mendukung serangan Israel pada Palestina. 

Namun bukannya menerima kritik dengan baik, Zita justru seakan meledek orang-orang yang mengkritiknya dengan mengunggah sebuah video yang tak kalah kontroversial.

Lewat Insta Story, Zita Anjani mengunggah video di mana dia menegur temannya yang memegang cup minuman berlogo McD. “Aduh, gimana sih minum McD? Enggak boleh loh,” ujarnya dalam video tersebut seperti dikutip pada Jumat (26/4/2024). 

Diledek Zita, pria tersebut tampat tertunduk dan mengatupkan kedua tangannya sebagai permintaan maaf. Sementara pria lain dalam video tersebut hanya tersenyum malu sambil menutup wajahnya. 

Usai dihujat, Zita Anjani ledek teman yang minum produk pro Israel. (Foto: Instagram/@zitaanjani)

Halaman:
1 2
Telusuri berita celebrity lainnya
